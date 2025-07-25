Мангистаускую область назвали лидером по отчислению неналоговых поступлений

В Мангистауской области собирают больше всего доходов от штрафов, пени, санкций и взысканий. Данные привели в Telegram-канале Tengenomika , автором которого является экономист Руслан Султанов, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

На 1 июля 2025 года регионы собрали 201,1 млрд тенге неналоговых доходов, которые поступают в местные бюджеты. Больше всего таких доходов зарегистрировано в Мангистау – 37 млрд тенге.

Штрафы, пени, санкции, взыскания - главный источник неналоговых поступлений. Мангистауская область является лидером по объему штрафов – их собрали на 35,1 млрд тенге. Прочие неналоговые поступления – всего 1,5 млрд тенге.

Большой объем таких доходов может свидетельствовать как о жесткой административной политике, так и о высоком уровне нарушений.

Следом за Мангистау идет город Алматы с 33,8 млрд неналоговых поступлений, включая 24,8 млрд пени, санкций и штрафов.

«Неналоговые поступления на 1 июля 2025 года остаются незначительной частью доходов местных бюджетов, но при этом ярко отражают управленческое состояние системы. Если налоги - это зеркало экономики, то неналоговые доходы - индикатор качества администрирования, дисциплины в закупках и управления госимуществом. В основном регионы пополняют свой бюджет за счет штрафов и нарушений - в Мангистауской области, можно сказать, почти исключительно за их счет. Тогда как, например, Кызылординская область - в основном за счет отчислений от недропользователей и возвратов неиспользованных средств. До сих пор имеются поступления от проведения госзакупок. Это не стабильный источник, а симптом проблем, которые давно подрывают исполнение госпрограмм. Более того, именно из-за нарушений и срывов на этапе госзакупок в ходе мониторинга документов СГП систематически фиксируется неисполнение запланированных мероприятий и целевых индикаторов. Вместо пассивного «зарабатывания» на нарушениях регионам нужен переход к устойчивым решениям - через качественное планирование, предсказуемые контракты и активное управление активами», - сообщает канал.

Напомним, в январе этого года стало известно о штрафе в размере 31 млрд, наложенном на АО «Мангистаумунайгаз» за сброс сточных вод и накопление буровых отходов.