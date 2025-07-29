Из Жезказгана планируют запустить авиарейсы в Актау

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О возможности связи Мангистауской и Улытауской областей воздушным сообщением говорили аким Дастан Рысбеков и глава QAZAQ AIR (Vietjet Qazaqstan) Адильбек Умралиев, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта flyqazaq.com

После завершения ремонтных работ взлётно-посадочной полосы в аэропорту Жезказгана планируется увеличить частоту рейсов по маршруту Жезказган-Астана до семи рейсов в неделю, а также рассматривается возможность открытия новых направлений.

«В рамках развития туристического кластера Улытауской области будет рассмотрен запуск новых маршрутов «Жезказган-Актау» и «Жезказган- Туркестан», - отметили в акимате Улытауской области.

Напомним, 25 июля в международном аэропорту Актау собщили о завершении ремонта взлетно-посадочной полосы и возвращении к штатному расписанию полетов.



