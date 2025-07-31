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31.07.2025, 17:59

В Мангистау врачи провели сложную органосохраняющую операцию пациенту с опухолью почки

Общество 0 741 Наталья Вронская

В урологическом отделении Мангистауской областной многопрофильной больницы успешно проведена сложная органосохраняющая операция 34-летнему пациенту. Врачи не стали удалять почку полностью, ограничившись только удалением поражённого опухолью участка, сообщает Lada.kz  со ссылкой на пресс-службу учреждения.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Пациент поступил с жалобами на боли в правом боку. В ходе обследования у него была обнаружена опухоль правой почки размером 12,7 см.

«При таких размерах новообразования обычно показано полное удаление почки, так как функция органа практически утрачивается. Однако мы приняли решение сохранить жизнеспособную часть почки и провели нефрон-сохраняющую резекцию. Это одно из наиболее технически сложных вмешательств в урологии, требующее максимальной точности», — пояснил заведующий урологическим отделением Мурат Бекхожин.

Операция продолжалась несколько часов. В составе хирургической бригады работали уролог Мурат Бекхожин, ассистент-резидент Бакытжан Муханбеткалиев и анестезиолог Жасталап Дуйсекенов. На сегодняшний день состояние пациента оценивается как стабильное, после прохождения реабилитации он был выписан домой.

В медуччреждении отмечают, что ранее подобные вмешательства проводились преимущественно в клиниках Астаны и Алматы или в рамках специализированных мастер-классов. Однако за последние два года врачи Мангистауской областной больницы выполняют такие операции самостоятельно.

«Это значимый шаг вперёд не только в рамках урологии, но и для всей системы здравоохранения региона. Сохранение почки позволяет значительно улучшить качество жизни пациента. Мы продолжим развивать это направление и делать высокотехнологичную медицинскую помощь доступной для жителей Мангистау», — подчеркнул Мурат Бекхожин.

В областной больнице напоминают: важно регулярно проходить профилактические обследования. Многие серьёзные заболевания, включая онкологические, долгое время могут протекать бессимптомно.

Плановые медицинские услуги, включая операции, предоставляются в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

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