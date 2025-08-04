На что потратят бюджетные средства в Мангистау в 2025 году

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В акимате Мангистауской области назвали основные направления бюджетных расходов в 2025 году, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата региона

Сегодня, 4 августа, при участии акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялась внеочередная XXI сессия областного маслихата VIII созыва. В ходе заседания озвучили приоритетные направления бюджетных расходов.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Тилеген Едигеев представил проект уточнения местного бюджета на 2025 год. По его словам, при пересмотре бюджета основное внимание было уделено социальной сфере. В частности, приоритет отдан реализации инфраструктурных проектов, значимых для региона, а также направлениям образования, здравоохранения и социальной поддержки.

В рамках поддержки сферы образования планируется реализовать ряд важных мероприятий. В частности, будет оказана дополнительная поддержка для укрепления материально-технической базы образовательных учреждений и их содержания. Выделенные средства направят на проведение текущего ремонта в зданиях шести детских садов, шести специализированных образовательных учреждений и двух колледжей. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на социальные выплаты сотрудникам отрасли, - сообщил Тилеген Едигеев.

Тилеген Едигеев подчеркнул, что сфера здравоохранения получит дополнительную поддержку за счёт сэкономленных средств от государственных закупок. Эти средства будут направлены на обеспечение лекарственными препаратами, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, проведение капитального и текущего ремонта, разработку проектно-сметной документации, а также внедрение медицинской информационной системы.

Отмечается, что в рамках бюджета планируется реализация ряда инфраструктурных проектов в Актау: прокладка магистральных тепловых сетей, установка опреснительных установок, модернизация систем питьевой воды и канализации в населённых пунктах, а также начало строительства дорог.