18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
543.24
619.89
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.08.2025, 18:44

На что потратят бюджетные средства в Мангистау в 2025 году

Общество 0 698 Лиана Рязанцева

В акимате Мангистауской области назвали основные направления бюджетных расходов в 2025 году, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата региона
Фото пресс-службы акимата региона

Сегодня, 4 августа, при участии акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялась внеочередная XXI сессия областного маслихата VIII созыва. В ходе заседания озвучили приоритетные направления бюджетных расходов.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Тилеген Едигеев представил проект уточнения местного бюджета на 2025 год. По его словам, при пересмотре бюджета основное внимание было уделено социальной сфере. В частности, приоритет отдан реализации инфраструктурных проектов, значимых для региона, а также направлениям образования, здравоохранения и социальной поддержки.

В рамках поддержки сферы образования планируется реализовать ряд важных мероприятий. В частности, будет оказана дополнительная поддержка для укрепления материально-технической базы образовательных учреждений и их содержания. Выделенные средства направят на проведение текущего ремонта в зданиях шести детских садов, шести специализированных образовательных учреждений и двух колледжей. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на социальные выплаты сотрудникам отрасли, - сообщил Тилеген Едигеев.

Тилеген Едигеев подчеркнул, что сфера здравоохранения получит дополнительную поддержку за счёт сэкономленных средств от государственных закупок. Эти средства будут направлены на обеспечение лекарственными препаратами, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, проведение капитального и текущего ремонта, разработку проектно-сметной документации, а также внедрение медицинской информационной системы.

Отмечается, что в рамках бюджета планируется реализация ряда инфраструктурных проектов в Актау: прокладка магистральных тепловых сетей, установка опреснительных установок, модернизация систем питьевой воды и канализации в населённых пунктах, а также начало строительства дорог.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…