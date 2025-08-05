Военные моряки отработали навыки кораблевождения в Каспийском море

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В центральной части Каспийского моря прошёл учебно-тренировочный штурманский поход с участием военнослужащих Военно-морских сил Казахстана. Моряки совершенствовали навыки управления кораблём и на практике изучали организацию штурманской службы, передает Lada.kz .

Фото: Актауский гарнизон

Как сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона, главная цель тренировки — повышение уровня штурманской подготовки и развитие профессиональных компетенций. В ходе похода, который длился с 29 июля по 1 августа, личный состав прошёл подготовку к несению штурманских вахт, отработал действия в составе вахтенных офицеров и закрепил теоретические знания в реальных условиях.

«Проведение таких походов способствует росту профессионального мастерства, формированию лидерских качеств и укреплению боевого потенциала штурманской службы», - отметил капитан-лейтенант Куанышбек Дуйсембаев, флагманский специалист штаба по штурманской подготовке.

Во время занятий особое внимание уделялось изучению особенностей морского театра военных действий и решению навигационных задач с использованием различных методов кораблевождения. По завершении учебного похода офицеры штурманской боевой части успешно сдали зачёт.