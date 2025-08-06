Скандал с автошколами в Мангистау: выявлено более 1000 фейковых свидетельств

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По данным прокуратуры Мангистауской области, выявлены шокирующие нарушения в деятельности автошкол, сообщает Lada.kz .

Фото: freepik.com

По информации ведомства, в результате проверки вскрылось cвыше 1000 фиктивных свидетельств о прохождении курсов, водительские права получали те, кто даже не проходил обучение.

Более 100 нарушений в системе подготовки водителей:

отсутствие медосмотров,

отсутствие итоговых экзаменов и занятий,

отсутствие графиков и учебных программ,

отсутствие педалей тормоза и сцепления в учебных авто,

и даже отсутствие самих машин в собственности автошкол.

По результатам проверки несколько руководителей автошкол привлечены к административной ответственности, а деятельность двух школ полностью приостановлена.

Прокуратура заявила: контроль за подготовкой водителей будет усилен.