Скандал с автошколами в Мангистау: выявлено более 1000 фейковых свидетельств

По данным прокуратуры Мангистауской области, выявлены шокирующие нарушения в деятельности автошкол, сообщает Lada.kz.
По информации ведомства, в результате проверки вскрылось cвыше 1000 фиктивных свидетельств о прохождении курсов, водительские права получали те, кто даже не проходил обучение.
Более 100 нарушений в системе подготовки водителей:
По результатам проверки несколько руководителей автошкол привлечены к административной ответственности, а деятельность двух школ полностью приостановлена.
Прокуратура заявила: контроль за подготовкой водителей будет усилен.
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