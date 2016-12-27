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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 222

В Актау в декабре начали ремонт крыши в одной из средних школ

В средней школе №2 сняли шифер с крыши. Ремонт учебного заведения, по словам подрядчика, начали сегодня, 27 декабря. В учебном заведении пояснили: деньги на замену кровли выделили только сейчас. Завершить ремонт пообещали за время зимних каникул.

Школа №2 Актау. Скриншот с видео
Родители учащихся средней школы №2 выразили беспокойство, что на территории учебного заведения работает тяжелая техника. И это может быть небезопасным.

- На дворе зима, а в нашей школе сняли крышу. Вдруг ребенку что-нибудь на голову упадет. Да и вообще, как можно такие вещи зимой делать, во время учебного процесса. Для чего тогда в августе проверяют готовность школ к началу учебного года, для галочки? - говорят родители.

В учебном заведении отметили, что ремонт кровли был произведен в 2000-х годах, поэтому крыша износилась и начала протекать. Начало работ, по словам руководства школы, затянулось из-за позднего финансирования и проведения конкурсных процедур.

- ГорОО выделил нам деньги, в декабре мы стали делать ремонт. Конкурс прошел, его выиграло ТОО «Мангистау курылыс мекемесы», надеемся закончить до начала учебного процесса - третьей четверти. На то, что в кабинетах холодно, мы не жалуемся, в кабинетах везде тепло. На данный момент 20-22 градуса температура во всех кабинетах. Учебный процесс практически закончился, поэтому в каникулярное время мы и пользуемся такой возможностью, - сказала Асия Бахтиярова, заместитель директора школы №2.

В подрядной организации пообещали, что заменят кровлю уже на этой неделе. В школе учится одна тысяча 260 детей.



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