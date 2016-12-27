В Актау в декабре начали ремонт крыши в одной из средних школ

Родители учащихся средней школы №2 выразили беспокойство, что на территории учебного заведения работает тяжелая техника. И это может быть небезопасным.- На дворе зима, а в нашей школе сняли крышу. Вдруг ребенку что-нибудь на голову упадет. Да и вообще, как можно такие вещи зимой делать, во время учебного процесса. Для чего тогда в августе проверяют готовность школ к началу учебного года, для галочки? - говорят родители.В учебном заведении отметили, что ремонт кровли был произведен в 2000-х годах, поэтому крыша износилась и начала протекать. Начало работ, по словам руководства школы, затянулось из-за позднего финансирования и проведения конкурсных процедур.- ГорОО выделил нам деньги, в декабре мы стали делать ремонт. Конкурс прошел, его выиграло ТОО «Мангистау курылыс мекемесы», надеемся закончить до начала учебного процесса - третьей четверти. На то, что в кабинетах холодно, мы не жалуемся, в кабинетах везде тепло. На данный момент 20-22 градуса температура во всех кабинетах. Учебный процесс практически закончился, поэтому в каникулярное время мы и пользуемся такой возможностью, - сказала Асия Бахтиярова, заместитель директора школы №2.В подрядной организации пообещали, что заменят кровлю уже на этой неделе. В школе учится одна тысяча 260 детей.