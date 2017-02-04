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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:25

Просмотров: 1017

Какие дороги планируется построить и реконструировать в Актау

Какие дороги будут построены в 2017 году, рассказал на отчетной встрече с населением аким Актау Серикбай Трумов.

Аким Актау рассказал о строительстве новых дорог
По словам акима города, в этом году продолжится строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах Актау. В 2017 году планируется достроить дороги между 31Б и 32Б микрорайонами, между 34 и 34А микрорайонами и между 33 и 34 микрорайонами.

- Переходящим на 2017 год объектом является строительство автомобильной дороги в рамках Каспийского энергетического хаба. Также в этом году будет проведена реконструкция автомобильной дороги от автозаправочной станции «Нурас» до спецЦОНа. Кроме того, будет строиться автомобильная дорога от рекреационной зоны до 20А микрорайона, - отметил Серикбай Трумов.

На 2017 год, по словам акима города, запланировано строительство и реконструкция еще нескольких дорог. Так, реконструкцию проведут на автомобильной дороге, ведущей от мечети в 26 микрорайоне до кольцевой дороги в 8А микрорайоне, и от рынка «АСАР-С» до «ХГМЗ». Запланировано также строительство автомобильной дороги от ресторана «Алатау» до 17 микрорайона и автомобильной дороги в 33 микрорайоне.

- В этом году будут построены внутрипоселковые автомобильные дороги в жилых массивах: «Коктем» 24 микрорайона и Приморский, а также внутрипоселковые автомобильные дороги в селе Приозерный, - сказал Серикбай Трумов.

Продолжится, по словам акима города, прокладка и ремонт тротуаров. Так, местные власти намерены организовать тротуары по периметру 6, 13, 14 и 26 микрорайонов и отремонтировать тротуары в 23, 24, 26А (больничный городок), 28, 28А и 29 микрорайонах. Кроме того, в этом году запланировано благоустройство сквера в 7 микрорайоне, территории за бизнес-центром «Звезда Актау» в 14 микрорайоне и территории между медицинским центром «Ча-Кур» и 12 домом в 7 микрорайоне, а также территории сзади 29 дома в 28 микрорайоне.

Фото Рашида Исмагилова



Какие дороги планируется построить и реконструировать в Актау
Какие дороги планируется построить и реконструировать в Актау
Какие дороги планируется построить и реконструировать в Актау
Какие дороги планируется построить и реконструировать в Актау
Какие дороги планируется построить и реконструировать в Актау
Какие дороги планируется построить и реконструировать в Актау
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Комментарии ( 6 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 15:27
Молодец! Если то что сказал , сделает,то респект и уважуха! Но почему то все забывают о ливневой канализации! На новых дорогах ,в новых микрорайонах о ней почему то забыли !!!!!! И плывёшь по дорогам как по морю!
 
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  • rustam
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:30
Қала жолдарын жөндеп кетсе, кептеліс болары анық. Сол кезде, аутобұстың жолақысы 50 теңге екенін көптеген адамдар біліп бастайды.
Серікбол әкімге шағым жоқ, аман-сау жүрсін...
 
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  • rustam
  • tolk
 Abik (Посетители) Сегодня, 14:21
Аким молодец, многоне болтает, а дело делает.
Причем дела видны.
Цитата: Имярек
Начнут "реконструкцию" дороги от Мечети до круговой развязке в 8-а мкр. И встанет город в одной большой пробке!

Ну встанет на пару недель и что, за то в дальнейшем облегчает, а то сейчас там ппц пробки. Нао решать проблему, а не хныкаться.

Наверняка аким или представители маслихата читают наши посты, так как в Ваши боги не достучаться, Please постройте школы и детские сады в новых густонаселенных мкр, как 33-32-17 мкры.
Дома строятся огромные, количество людей много, а детей водим в другие мкр.
Наш Актау кникальный город тем, что в каждом мкр внутри есть школы и детские сады. Такое даже нету в Астане и в других городах РК.

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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  • Abik
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 Пиночет (Посетители) Сегодня, 14:05
Трумов молодец. Его работу реально видно. Продолжай аким bravo
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 13:47
Приятного аппетита! tost
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:45
Как обычно планов громадье... А на деле пшик один.. Начнут "реконструкцию" дороги от Мечети до круговой развязке в 8-а мкр. И встанет город в одной большой пробке!
 
 

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