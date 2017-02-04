Какие дороги планируется построить и реконструировать в Актау

По словам акима города, в этом году продолжится строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах Актау. В 2017 году планируется достроить дороги между 31Б и 32Б микрорайонами, между 34 и 34А микрорайонами и между 33 и 34 микрорайонами.- Переходящим на 2017 год объектом является строительство автомобильной дороги в рамках Каспийского энергетического хаба. Также в этом году будет проведена реконструкция автомобильной дороги от автозаправочной станции «Нурас» до спецЦОНа. Кроме того, будет строиться автомобильная дорога от рекреационной зоны до 20А микрорайона, - отметил Серикбай Трумов.На 2017 год, по словам акима города, запланировано строительство и реконструкция еще нескольких дорог. Так, реконструкцию проведут на автомобильной дороге, ведущей от мечети в 26 микрорайоне до кольцевой дороги в 8А микрорайоне, и от рынка «АСАР-С» до «ХГМЗ». Запланировано также строительство автомобильной дороги от ресторана «Алатау» до 17 микрорайона и автомобильной дороги в 33 микрорайоне.- В этом году будут построены внутрипоселковые автомобильные дороги в жилых массивах: «Коктем» 24 микрорайона и Приморский, а также внутрипоселковые автомобильные дороги в селе Приозерный, - сказал Серикбай Трумов.Продолжится, по словам акима города, прокладка и ремонт тротуаров. Так, местные власти намерены организовать тротуары по периметру 6, 13, 14 и 26 микрорайонов и отремонтировать тротуары в 23, 24, 26А (больничный городок), 28, 28А и 29 микрорайонах. Кроме того, в этом году запланировано благоустройство сквера в 7 микрорайоне, территории за бизнес-центром «Звезда Актау» в 14 микрорайоне и территории между медицинским центром «Ча-Кур» и 12 домом в 7 микрорайоне, а также территории сзади 29 дома в 28 микрорайоне.