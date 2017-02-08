Единый документ на оплату трех коммунальных услуг и кабельного телевидения ввели в Актау

Единый платежный документ, по словам коммунальщиков, облегчит систему оплаты для горожан. Жители Актау смогут оплатить четыре услуги, указанные в новых квитанциях, в любом банке, кассе, а также в терминале.- В жировках теперь будут указаны четыре вида услуг: обслуживание внутридомового газового оборудования, поставка газа, вывоз твердо-бытовых отходов, а также оплата за кабельное телевидение «Алма ТВ». Произвести оплату жители смогут в отделениях банков, а также в любом терминале. Плюсом данной системы является то, что теперь горожане будут платить комиссию единожды. А раньше, когда им приходили четыре жировки, нужно было платить за каждую от 50 до 150 тенге, - отметил Сергей Парфенов.По словам директора ТОО «Caspiy operating», жителям Актау не придется стоять в очередях и искать кассы.- Допустим, в наших кассах, которые расположены во 2 и 14 микрорайонах, большие очереди, в день через них проходит по 700 человек. И каждому приходится часами стоять, чтобы оплатить 211 тенге за вывоз мусора. А сейчас такая нужда исчезает, и это сильно экономит время еще и потому, что оплату можно произвести в любом терминале, где принимают оплату за телефон, коммунальные услуги и так далее. Для этого необходимо выбрать на экране: РЦКУ - коммунальные услуги. Затем на экране будет написано: «Введите лицевой счет». Как только его вводишь, терминал сразу выдает конечную сумму за все четыре услуги, - отметил Сергей Парфенов.Экспериментальная система единой оплаты в прошлом году введена в селе Баскудук.