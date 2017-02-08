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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:26

Просмотров: 2121

Единый документ на оплату трех коммунальных услуг и кабельного телевидения ввели в Актау

Новые квитанции разработаны и будут доставлены жителям Актау до конца текущей недели. Об этом сообщил Сергей Парфенов, директор ТОО «Caspiy operating».

Иллюстративное фото Лианы Рязанцевой
Единый платежный документ, по словам коммунальщиков, облегчит систему оплаты для горожан. Жители Актау смогут оплатить четыре услуги, указанные в новых квитанциях, в любом банке, кассе, а также в терминале.

- В жировках теперь будут указаны четыре вида услуг: обслуживание внутридомового газового оборудования, поставка газа, вывоз твердо-бытовых отходов, а также оплата за кабельное телевидение «Алма ТВ». Произвести оплату жители смогут в отделениях банков, а также в любом терминале. Плюсом данной системы является то, что теперь горожане будут платить комиссию единожды. А раньше, когда им приходили четыре жировки, нужно было платить за каждую от 50 до 150 тенге, - отметил Сергей Парфенов.

Единый документ на оплату трех коммунальных услуг и кабельного телевидения ввели в Актау


По словам директора ТОО «Caspiy operating», жителям Актау не придется стоять в очередях и искать кассы.

- Допустим, в наших кассах, которые расположены во 2 и 14 микрорайонах, большие очереди, в день через них проходит по 700 человек. И каждому приходится часами стоять, чтобы оплатить 211 тенге за вывоз мусора. А сейчас такая нужда исчезает, и это сильно экономит время еще и потому, что оплату можно произвести в любом терминале, где принимают оплату за телефон, коммунальные услуги и так далее. Для этого необходимо выбрать на экране: РЦКУ - коммунальные услуги. Затем на экране будет написано: «Введите лицевой счет». Как только его вводишь, терминал сразу выдает конечную сумму за все четыре услуги, - отметил Сергей Парфенов.

Экспериментальная система единой оплаты в прошлом году введена в селе Баскудук.


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Комментарии ( 16 )

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 Kayaba (Посетители) Сегодня, 09:49
а мне интересно, как они будут деньги распределять? если например, ( допустим уезжаю в отпуск) и в этом месяце не хочу платить за Алма-ТВ? А планирую заплатить в следующем. А сумма на экране выходи то общая!
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 09:40
DiDa
Газ құрылғысың қызметін көрсету келісім шартына қол қойдыңыз ба? Егер, ондай келісім шартын жасамасаңыз, жаңағы 2000 теңгені төлемесеңізде болады.
Мәселен, мен келісім шартқа қол қоймадым, соның себебінен төлемеймін. Өйткені, ұсынылған газ құрылғысына қызметтері маған керек емес. Бәрібір он жыл сайын жаңа газ құрылғысын сатып алып, ауыстырып отырамын...
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 09:35
Очень даже удобно, молодцы bravo
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 09:29
Ураа. только писала отзыв что за вывоз мусора нереально платить....условий нет. и тут нааа.такая новость.
Хоть раз подумали о людях.
 
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 09:28
Я что-то совсем не понял их. Что за услуга ВДГО (внутридомовое газовое оборудование)? Получается ежемесячно по 1520 тенге платить? Раньше эта услуга вроде была годовая и сумма за 1 год составляла 2000 тенге. Да и потом, может быть моему газовому оборудованию нет необходимости проводить ТО. Если читать правила, то там в течении 3 лет новому газовому оборудованию не требуется ТО. А тут получается каждый месяц 1520 тенге? И что туда вообще входит? То что приходят тетки и в мыльной воде моют вентили и мыльной водой проверяют нет ли утечки газа и всё?
 
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  • DiDa
  • lefsha_q
 vlad75 (Посетители) Сегодня, 09:20
Все счета оплачиваю через Каспий Банк онлайн, кроме ЖЭК. Без комиссий. Всем рекомендую. Ни каких очередей и нервотрёпки!
 
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МедЯ МедЯ (Посетители) Сегодня, 09:19
Я считаю каждый должен уведомлять о задолженности по отдельности. Все это неправильно. А по поводу оплаты, можно сделать оплату через онлайн банк, с помощью карточки. Зашел в интернет оплатил и все. В случае чего можно получить отчет по транзакциям в банке чьей карточкой пользуетесь.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 09:18
strana.kz,
Речь шла ещё о ПК и гаджетах. Как быть в таких случаях? Фотошоп рулит? lol
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 09:15
Швейк,
терминал вообще то счет выдает
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 09:09
goblin,
Такой сервис это класс, конечно. Но что вы предъявите в качестве доказательства, что вы уже платили, если вам скажут что вы должны? А таких примеров с повторными счетами на оплату - масса. И без квитанции вас обуют по принципу "сам дурак" dada
 
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