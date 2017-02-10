Житель Актау расторг договор купли-продажи автомобиля в судебном порядке

Фото из сети интернет

Истец совершил сделку, воспользовавшись услугами интернет-сайта. При передаче транспортного средства выяснилось, что автомобиль не соответствует описанию на сайте.



- При сделке продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию, согласно пункту 5 статьи 29 Закона РК «О защите прав потребителей». Cуд вынес решение об удовлетворении требований истца. Расторгнут договор купли-продажи и в пользу истца с продавца взыскана сумма, уплаченная за товар, - сообщают в пресс-службе областного суда.



Решение суда не вступило в законную силу.