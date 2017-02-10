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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 886

Житель Актау расторг договор купли-продажи автомобиля в судебном порядке

Договор купли-продажи автомобиля расторгнут по решению суда. Продавец вернул истцу сумму, уплаченную за транспортное средство. Об этом сообщается на сайте Мангистауского областного суда.

Фото из сети интернет
Истец совершил сделку, воспользовавшись услугами интернет-сайта. При передаче транспортного средства выяснилось, что автомобиль не соответствует описанию на сайте.

- При сделке продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию, согласно пункту 5 статьи 29 Закона РК «О защите прав потребителей». Cуд вынес решение об удовлетворении требований истца. Расторгнут договор купли-продажи и в пользу истца с продавца взыскана сумма, уплаченная за товар, - сообщают в пресс-службе областного суда.

Решение суда не вступило в законную силу.


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Комментарии ( 2 )

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MY3bIKAHT (Посетители) Сегодня, 18:49
Все правильно. Пишут они постоянно вложений не требует. Хорошая статья!

В себе убить поможет дилетанта божественная сущность музыканта
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 17:18
автомобиль не соответствует описанию на сайте.
ничего удивительного нет -вопрос времени и средств - обращение в суд -это как минимум по прейскурантиу в кассу банка 1600 тг заявление составленое юридическим лицом ещё 5000 тысяч ну и время месяц-ато и год и начинается переживания денгьги то уже ушли !! *********************
называйте сайт -продавца -заносите его в спам базу в чёрный продавец*** чтоб больше ни кто не страдал -только так с ними бороться -друг купил машину в автосалоне что у мед городка так -пол года с ними ругался в итоге отдал им их барахло и забрал деньги - для них это просто бизнес -замечу значение слова не торговля от слова торг -а просто бизнес -хорошее дело бизнесом не назовут!
******************************
ты кто ? я токарь! ты ? я пекарь! а ты ? я водитель! а Вы кто ? я Бизнесмен!!!а что это? ну как сказать!-находишь таких дураков как вы и они работают а я за их труд богатею! а они? а они не Бизнесмены!-им зачем!!!?!
 
 

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