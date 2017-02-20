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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:03

Просмотров: 1618

Полиция Мангистау устанавливает личности заехавших в море владельцев джипов

В департаменте внутренних дел Мангистауской области установили личность одного и продолжают устанавливать личности двух других водителей, которые заехали в море на джипах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомашины в море
Видеозапись, на которой запечатлено, как три автомобиля заезжают в море, изучили в департаменте внутренних дел Мангистауской области. Личность одного из участников «пробега», как сообщили в пресс-службе ведомства, уже установили.

- Найден водитель автомашины Nissan X-Trail, 1989 года рождения. В отношении него началось досудебное расследование по двум статьям административно-процессуального Кодекса: пункта 3-1 части 1 статьи 601 и пункта 9-9 части 2 статьи 597. Сейчас мы устанавливаем личности остальных автовладельцев, - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.

По статье 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы) нарушителям может грозить штраф в размере пяти МРП (11345 тенге).

А по статье 597 (Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке) — 15 МРП (34035 тенге).

Видеозапись с автомашинами, катающимися в море, появилась в рубрике «Народные новости». Автор видеоролика предположил, что таким необычным образом автолюбители решили сэкономить на мойке.



Скриншот видео


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Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 23:25
Полагаю в итоге ребят осудят по 120 статье УК РК "изнасилование" лет на 7 посадят.Все неоднозначно на видео, и элементы сексуального надругательства четко прослеживаются lol
 
-1
  • Mestnyi
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  • Kuba Zhanibekov 308
 Yanis (Посетители) Сегодня, 22:53
"Обвинения" - бред, притянутый даже не за уши, а не знаю за что.
"Статья 601". Дорога проложена? Нет. Про разметку и знаки рассуждать бессмысленно.
"Статья 597". Найдите под водой "тротуар, клумбу, детскую или спортивную площадку".
Ну покатались ребята, попонтовались что "так могут", никому не мешали.
В перспективе сами себя наказали на возможный ремонт авто.
Из плюсов - они положительные эмоции получили, энергию выплеснули. С их стороны могло уменьшиться количество нарушений ПДД.
И вообще. Если в море нельзя ездить - то может быть и в степи тоже нельзя? А, не дай Всевышний, вдруг на скалу заедет кто? Или с трамплина спрыгнет? Да, у нас ведь лёд тоже случается. Лёд - это вода, а вода - это водоём. Получается, что и под дождём ездить - нарушение. Дальше фантазировать?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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  • Mestnyi
 tolk (Посетители) Сегодня, 22:49
Tixii,
По первому пункту там есть плакат "Въезд в прибрежную зону запрещён!". По второму пункту какая то непонятка: ни тротуара,ни детской площадки,ни тем более клумб там нет.
А вот природоохранники вполне могут заинтересоваться этими экстремалами.
 
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  • kosmos
 Tixii (Посетители) Сегодня, 22:22
Сразу скажу, я бы так не делал. Мало того, что мне жаль свою машину, я вообще считаю, что такой адреналин мне не нужен. Но ведь и с парашютом я побоюсь прыгнуть. И что мне теперь десантников считать:
Цитата: Краснов
И так природа интеллектом обделила

Интернет полон роликов с экстрималами, которые устраивают броды через более глубокие места. Давайте кинемся их осуждать. Ребята просто отдыхают.
А что касается нарушения ПДД, то тут все очень под вопросом. Какие разметки на песке есть? Или может там знаки стоят? Или это детская площадка? И вообще они то как раз там стоянку и не устраивали, насколько я увидел на видео.
Так рассуждать, так и по степи нельзя ездить. А что, там есть разметка? А сколько дорог наезжено!
Что мы все брюзжим, да брюзжим? Отдыхает молодежь. Или лучше пусть напьются и в подъездах мочатся?
 
-2
  • Mestnyi
  • Bob007
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  • Tixii
  • Maldiva
  • kosmos
 Shark (Посетители) Сегодня, 21:40
По статье 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы) нарушителям может грозить штраф в размере пяти МРП (11345 тенге).

А по статье 597 (Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке) — 15 МРП (34035 тенге).

Сидел и думал, каким образом они нарушили , по факту таких нарушений нет в ПДД, какие у них на видео.
Похоже могут припаять любую статью ...
 
-1
  • Shark
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  • Кум
  • Bob007
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 21:03
Поздравляю!
Прославились. На mail.ru о вас написали.....
 
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  • Mestnyi
 Кум (Посетители) Сегодня, 20:50
Парни неумные, двоих как минимум знаю. Как там Юлий сказал My Webpage- И.

Любая новость,лучше чем некролог.
 
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  • Краснов
  • Bob007
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 20:49
Че то притих товарисчь, который пальцы веером выставлял в предыдущей статье про любителей помыть машины в море...
Кончились понты похоже....
 
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  • Yanis
 Тина (Посетители) Сегодня, 19:55
Решили сэкономить на мойке rofl
Только последний Д будет "мыть" машину в солёной морской воде....
Такие предположения лучше б уж не озвучивали
Всем у нас известно, что хороший понт дороже денег, а это по моему самые настоящие местные понты.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Сергей Владимиров
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 19:46
Краснов,
Вселенская глупость и неадекватность в простейших ситуациях присуща теперешним молодым людям. По другому если есть деньги,почему бы и не покуражиться, тем более что по другому проявить себя они не в состоянии.
 
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