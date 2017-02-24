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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 05:12

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Родители учеников школы №1 Актау пожаловались на эпидемию педикулеза в учебном заведении

Родители утверждают, что не могут справиться с проблемой более полугода. В администрации школы рассказали, что массового заражения детей педикулезом не было. В феврале 2017 года в школе №1 выявлено четыре случая педикулеза, сообщили в актауском управлении по защите прав потребителей.

Фото из сети интернет
Родители учеников средней школы №1 Актау рассказали, что вывести вши у детей практически невозможно с мая прошлого года. Проблема решается две-три недели.

- На каникулах выведем вши, ребенок пойдет в школу, и опять начинается проблема. Перепробовали не только специальные шампуни. Приходилось красить дочке волосы хной и выводить насекомых даже керосином, - жалуется мама одной из учениц.

Руководство школы говорит, что от родителей учеников не поступало ни одного обращения. Последний осмотр детей медицинская сестра провела в начале февраля.

- Наша медсестра осматривает детей после каждых каникул и несколько раз в течение года. Массового заражения педикулезом в нашей школе не было. Я считаю: если родители обнаружили у своего ребенка вши, то должны известить об этом медицинскую сестру или руководство, - говорит Жанна Иманалиева, заместитель директора средней школы №1 Актау.

В феврале 2017 года в средней школе №1 выявили четверых учеников с педикулёзом, сообщили в управлении по защите прав потребителей Актау. Детей временно отстранили от занятий.

- Дети, у которых выявлен педикулёз, допускаются на занятия после завершения комплекса лечебно-профилактических мероприятий и только после осмотра медицинским работником школы. Рекомендации родителям: используйте специальный шампунь или лосьон для избавления от вшей. Затем высушите голову и удалите мертвых паразитов и яйца с помощью специальной расчески с мелкими зубцами. Повторяйте эту процедуру раз в неделю, чтобы постепенно удалить всех вылупляющихся паразитов, так как шампунь или лосьон не уничтожает яйца вшей, – говорит Татьяна Левкевич, ведущий специалист эпидемиологического отдела Актауского городского управления по защите прав потребителей.


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Комментарии ( 1 )

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albatros (Посетители) Сегодня, 06:47
Оп-па! Вот так новость! Я думал,эту заразу человечество уже давно победила! В роддоме-клопы,в школе-вши! Прям,как в кинЕ: -"У Шпака-магнитофон,у посла-медальон..." (Иван Васильевич...)

Diomedea exulans
 
 

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