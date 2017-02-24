Производимый в Мангистау шубат планируют поставлять в Объединенные Арабские Эмираты

По официальным данным, 38 процентов всего поголовья верблюдов в Казахстане разводят в Мангистау. По неофициальным данным, это число достигает 50 процентов.- Чистое верблюжье молоко представили на форуме в Дубае, где прошла дегустация. Жители ОАЭ высоко оценили вкус шубата. Стоит отметить, что жирность Мангистауского верблюжьего молока достигает шесть - семь процентов. В продукте, который производят в ОАЭ, жирность не превышает трех-четырех процентов. Именно поэтому предприниматели из ОАЭ готовы покупать нашу продукцию, - сообщил Нурбол Окуов.Пункты по приему верблюжьего молока от животноводческих хозяйств планируется открыть в пяти районах Мангистауской области, в Актау и Жанаозене.