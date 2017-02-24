Сейчас на сайте
2867
объявлений
  • Помощь студентам, 2 000 тенге
  • Работа. Можно студентам, 125 000 тенге
  • продам Стиральную машину Samsung за 45 000 тенге
  • продам Телевизор за 15 000 тенге
  • продам Холодильник Beko, за 40 000 тенге
  • продам Проигрыватель за 5 500 тенге
  • продам Спутниковую антенну за 300 000 тенге
 

 
Пятница, 24 Февраля
+7...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.65 KZT
  • €1 = 329.6 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 428

Производимый в Мангистау шубат планируют поставлять в Объединенные Арабские Эмираты

Мангистауский шубат заинтересовал предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Напиток планируют продавать иностранным покупателям. Об этом рассказал Нурбол Окуов, советник председателя Мангистауской индустриальной палаты.

Фото Кадырбека Айдар улы из архива Lada.kz
По официальным данным, 38 процентов всего поголовья верблюдов в Казахстане разводят в Мангистау. По неофициальным данным, это число достигает 50 процентов.

Производимый в Мангистау шубат планируют поставлять в Объединенные Арабские Эмираты


- Чистое верблюжье молоко представили на форуме в Дубае, где прошла дегустация. Жители ОАЭ высоко оценили вкус шубата. Стоит отметить, что жирность Мангистауского верблюжьего молока достигает шесть - семь процентов. В продукте, который производят в ОАЭ, жирность не превышает трех-четырех процентов. Именно поэтому предприниматели из ОАЭ готовы покупать нашу продукцию, - сообщил Нурбол Окуов.

Пункты по приему верблюжьего молока от животноводческих хозяйств планируется открыть в пяти районах Мангистауской области, в Актау и Жанаозене.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • русалка
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:45
Шұбаттың пайдасы мол ғой. Осы пайдасын тек Маңғыстаулықтар ғана емес, арабтарда көрсін. Құптарлық жаңалық.
Жеңешемнің тегін шұбатына зар болатын болдық қой, ааа ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Abik (Посетители) Сегодня, 16:27
Пункты по приему верблюжьего молока от животноводческих хозяйств планируется открыть в пяти районах Мангистауской области, в Актау и Жанаозене.

Из-за экспорта не посрадает наш внутренний рынок?
не хочу повторений как с газом на местном рынке... chih

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
trump (Посетители) Сегодня, 16:24
Правильно. Залейте Эмираты нашим бутором! rofl
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика