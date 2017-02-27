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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 24

ДГД Мангистау: Количество провозимых через границу ТС товаров личного пользования сократили

Сокращено количество единиц товаров личного пользования, которые можно провозить через границу таможенного союза (ТС). Об этом сообщили в департаменте государственных доходов (ДГД) Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Внесены изменения в приказ министра финансов Республики Казахстан «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования» от 31 марта 2015 года № 250, сообщили в ДГД.

В ведомстве разъяснили, что можно считать товарами для личного пользования.

- Это зависит от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, ввозимых физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже на таможенную территорию Таможенного союза, - пояснили в ведомстве.

К товарам для личного пользования относятся товары в случае, если их количество не превышает следующие показатели:
- изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС -- один предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
- мобильный телефон – две единицы на человека;
- планшет – две единицы на человека;
- портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – один на человека;
- ювелирные изделия – пять предметов на человека;
- велосипед - один на человека;
- детская коляска – одна на человека.

Имеет значение и частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу ТС. Она не должна превышать одного раза в месяц.

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию ТС, любым способом, если их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

В департаменте государственных доходов Мангистау отметили, что показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).


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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Краснов
 trump (Посетители) Сегодня, 10:06
Нахрена нам такие министры?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Casper
  • ROBIN
  • Краснов
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:59
А нафига нам такой ТС
 
 

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