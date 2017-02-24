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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 1317

В Актау военнослужащего арестовали на 48 часов за отказ выполнять приказ командира

Рядовой Т. признан виновным по части 6 статьи 652 КоАП РК. За невыполнение приказа командира военнослужащего арестовали на двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного административного суда Актау.

Фото с сайта advokatura.kz
Суд установил, что военнослужащий войсковой части № 21814 не исполнил отданный в установленном порядке правомерный приказ командира части и дежурного лазарета.

Рядового Т. признали виновным по части 6 статьи 652 КоАП РК (Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы).

Суд приговорил военнослужащего к 48 часам административного ареста. Постановление вступило в законную силу.


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Комментарии ( 7 )

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mer (Посетители) Сегодня, 19:55
По существу всё верно,но странное дело,что это освещается в СМИ. В наше время было проще,5 суток ареста ,на губу,обычное дело.Сам после приказа залетел,а как же,только сон приблизит нас к увольнению в запас dance .
 
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HD (Посетители) Сегодня, 19:40
Цитата: mr12
тяжесть последствий неисполнения приказа?

Вон они по городу ходят как в штаны наложили. lol
 
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  • mer
 mr12 (Посетители) Сегодня, 19:35
Цитата: HD
Вот муть так муть.

Прикол.
Двое суток кичи за неисполнение приказа. Детский сад. И ещё служить боятся.
не причинившее существенный вред интересам службы

а в военное время тоже гражданский суд будет оценивать тяжесть последствий неисполнения приказа?
Тогда почему шала-смотрителя маяка на Песчанном пытаются судить вояки?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • RRR
  • mr12
  • mer
 HD (Посетители) Сегодня, 18:12
Вот муть так муть. В былые времена пять суток от комбата и трое от комроты и в доп наряд через день на ремень,что за армия такая в которой командир судится с солдатиком в административном гражданском суде. shock
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • бася
  • mer
 RRR (Посетители) Сегодня, 18:10
Какая то новость глупая! Какой административный арест?! Губы уже нет в армии? Да и от какого приказа он отказался? Вообще почему эта новость появилась на сайте? Теперь и наряды внеочереди освещать будем? При чем тут КОАП?! Есть устав! Там все прописано.
 
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  • trump
  • nadiuna
  • mr12
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:45
Но был один, который не стрелял (с) В.С.Высоцкий
 
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  • nadiuna
  • mer
 trump (Посетители) Сегодня, 17:33
Странно, что воинов судит гражданский суд. Куда делся трибунал? А где отбывают они сейчас свои сутки? Кичи нет своей, поди? Раньше ротный или старшина устно объявлял. Что за чушь?
 
 

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