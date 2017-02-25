В Мангистау проводили в последний путь поэтессу Гульжауһар Сейтжан

Гульжауһар Сейтжан

Свою деятельность Гульжауһар Сейтжан начинала в областной телестудии, потом работала в областной газете, заведовала отделом культуры и литературы.



С 1990 по 1999 годы Гульжауһар Сейтжан также возглавляла городское общество «Қазақ тілі», внося свою лепту в открытие казахских школ и в развитие казахского языка. Кроме этого, поэтесса работала в государственных органах. Была членом Союза журналистов Казахстана, обладатель медали «Батыр Шапағаты».



Первая книга автора «Тұңғыш» вышла в свет в 1978 году. Затем были изданы сборники стихов и рассказов «Ақерке», «Жолайырық», «Гүлайым» и «Үміт жағалауы».



В книгах «Маңғыстауым – ғұмырымның арнасы», «Маңғыстау мұнайшылары», «Жаңаөзен оттары» автор рассказывает об интересных и знаменитых людях нашего полуострова.



Проводя в последний путь, коллеги, друзья и родственники вспоминали ее как великолепного человека, как женщину и мать, как деятеля с огромной заслугой в развитии духовности. «Ее книги, стихи про жизнь, про людей, про любовь к родине - вошли в духовное наследие, а светлый образ останется в памяти навсегда», - отметили мангистаусцы.



Алтынгуль Мендихан

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