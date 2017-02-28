В Мангистау участились отказы от вакцинации детей против туберкулеза

Кут Титанов и Кундуз Киркимова, заместитель директора. Фото автора

Первую прививку от туберкулеза (БЦЖ) новорожденные получают при рождении. Ревакцинацию проводят в шестилетнем возрасте.



- Если ранее вакцинацию новорожденных отменяли по медицинским показаниям, то сейчас все больше мам отказываются от прививки БЦЖ уже в роддомах. В январе 2017 года вакцину БЦЖ получили 1 962 новорожденных из 2 040 родившихся, - рассказали в противотуберкулезном диспансере Мангистауской области.



В 2016 году в Мангистау, по данным диспансера, медицинский отвод получили 343 новорожденных, 298 мам отказались от вакцинации своего ребенка.



- На недавней коллегии областного управления здравоохранения всем руководителям родовспомогательных учреждений было поручено проводить вакцинацию от туберкулеза с охватом не менее 95%. В детских садах такой проблемы нет. Основную массу заболевших туберкулезом составляют школьники. В 2014 году в Курыке открылась санаторная школа-интернат для контактных детей. Но изолировать всех больных не удается, многие родители не хотят отпускать детей. Сегодня школа-интернат заполнена лишь на 60%. Детей из Актау и Жанаозена там практически нет. Большая часть школьников, получающих санаторное лечение — это жители поселка Курык, Мунайлинского и Бейнеуского районов, - прокомментировал Куат Титанов, директор областного противотуберкулезного диспансера.



В 2016 году в Мангистау зарегистрировано 35 случаев заболевания среди детей и подростков, среди них пять воспитанников детских садов.