Парк Дружбы Казахстана и Азербайджана планируют открыть в Актау

Фото Эльхама Зейналова

Идея открыть «Парк Дружбы» в Актау возникла у Эльхана Зейналова давно.



- Казахстан и Азербайджан подписали соглашение о дипломатических отношениях 25 лет назад. В честь этой даты у нас возникла идея открыть «Парк Дружбы», - рассказал Эльхан Зейналов.



Азербайджанская диаспора уже высадила 600 саженцев кипариса, специально привезенных из Азербайджана.



- Данное дерево выбрано неслучайно. Кипарис приспособлен к климату Мангистау. В переводе с азербайджанского языка, кипарис означает «дерево, растущее ввысь», - рассказал Эльхан Зейналов.