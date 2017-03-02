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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 14:27

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Парк Дружбы Казахстана и Азербайджана планируют открыть в Актау

Официально открыть «Парк Дружбы» в 30 микрорайоне Актау планируют летом 2017 года. Об этом рассказал Эльхан Зейналов, генеральный консул Азербайджанской республики в Актау.

Фото Эльхама Зейналова
Идея открыть «Парк Дружбы» в Актау возникла у Эльхана Зейналова давно.

- Казахстан и Азербайджан подписали соглашение о дипломатических отношениях 25 лет назад. В честь этой даты у нас возникла идея открыть «Парк Дружбы», - рассказал Эльхан Зейналов.

Азербайджанская диаспора уже высадила 600 саженцев кипариса, специально привезенных из Азербайджана.

- Данное дерево выбрано неслучайно. Кипарис приспособлен к климату Мангистау. В переводе с азербайджанского языка, кипарис означает «дерево, растущее ввысь», - рассказал Эльхан Зейналов.


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Комментарии ( 9 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:01
Осы бақты еккендеріне алғыс. Игі іс. Қаншама жасыл желек болмақ. Әрине, бұл жасыл желектер табиғатқа пайдасы мол. Бірақ, адамдарға пайдасы шамалы болады. Өйткені, Ақтаудың жаз маусымы ыссы болатындығы соншалық, халық көлеңке іздеп қор болады.

Ақтау қаласында жыл сайын қаншама талдар отырғызылады. Неге осы талдарды, жаяу жүргіншілер жолының бойымен, ойластырып отырғызбасқа. Жаяу жүргінші жолдарының екі жағынан өсіріп, көлеңкелі болғанына не жетсін? Сол кезде, жаз мезгілінде қаланы жаяу жүріп аралап, жүруге болар еді ... umnik
 
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albatross (Посетители) Сегодня, 17:00
Азербайджанская диаспора уже высадила 600 саженцев кипариса

applause молодцы! bravo Теперь бы только наши не подвели с поливом,кстати,в этом году на это с местного бюджета выделено 596 202 840 тенге.
 
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Taimur (Посетители) Сегодня, 16:50
Какие откаты, они делают за свой счет. Лишь бы че-нибудь ляпнуть.
 
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case13 (Посетители) Сегодня, 16:41
А откаты-то причем? "Азербайджанская диаспора высадила...." молодцы!!!
Хотя..... наш акимат может и придумать, чего бы откатить!)))
А так: хорошее дело!
А кипарисам чего будет? Климат у нас как раз сухой. Не потный, как в России
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 16:24
Кипарис может и не прижиться. Он влажность не любит. Ему сухой климат нужен. Вот в Крыму он растёт, а в Сочи нет. А в принципе он почти тоже самое что туя. Только пирамидальный. В средней Азии тоже округлые. Называется Арча. Там она растёт преимущественно в горах и любит влагу(в почве).
 
-1
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:48
Цитата: เกลียด
Первым делом первым делом водоводы,ну а деревца а деревца потом.


поправлю немного )

Первым делом первым делом водоводы ОТКАТЫ,ну а деревца а деревца потом.
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 14:53
сохранили б то что осталось ,ботанику,акботу..
 
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 Маривана (Посетители) Сегодня, 14:49
удачи!! я за то чтобы открыли парки дружбы с каждой страной.

legalize it...
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 14:42
Где именно в 30-м микрорайоне? И какую сумму собираетесь похоронить освоить?
 
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 เกลียด (Посетители) Сегодня, 14:30
Первым делом первым делом водоводы,ну а деревца а деревца потом. umnik
 
 

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