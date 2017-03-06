Сейчас на сайте
2706
объявлений
  • Вокал классический
  • Требуется Менеджер по работе с клиентами, 60 000 тенге
  • Требуется Помощники монтажников, 60 000 тенге
  • Требуется Продавец, 60 000 тенге
  • Требуется Юрист
  • Инженерно-геодезические услуги
  • Требуется Переводчик английского языка
 

 
Понедельник, 06 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.46 KZT
  • €1 = 333.87 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 0

Жители Актау пожаловались на работу компании «Sky Telekom»

Жители Актау пожаловались на отсутствие интернета и отключение домашних телефонов. При этом, оплатить услуги, предоставляемые компанией «Sky Telekom», они не могут. В компании заверили, что неполадки будут устранены в ближайшее время.

фото из сети интернет
По словам жителей Актау, проживающих в нижней части города, интернет и телефоны отключены уже несколько дней.

- Я пришел в офис «Sky Telekom» внести абонентскую плату за домашний телефон и интернет еще в пятницу, 3 марта. Там сказали, что у них не работает система. Получается, по их вине я не могу войти в интернет и работать, – жалуется житель Актау.

В компании отметили, что отсутствие услуг, предоставляемых ТОО «Bikada» с торговой маркой «Sky Telekom», будут восстановлены уже завтра, 7 марта.

- Сейчас у нас идет переключение базы клиентов. Процедура внутренняя и занимает три-четыре дня. Работаем круглосуточно. Надеемся, сегодня вечером, 6 марта, все завершить. Приносим извинения за временные неудобства, - отметил Аскар Бибаев, генеральный директор ТОО «Bikada».


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
бася (Посетители) Сегодня, 17:40
в чём проблема то? выбор большой.. мы в Хcom-е уже много лет,всё устраивает..не для рекламы конечно..
а станционарный тел рука не поднимается убрать.. хотя никто и не звонит и мы никому не звоним,всё общение по сотовым,с тарифами ещё дешевле выходит.. пока домашний тел как ностальжи оттуда.. из прошлого ..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика