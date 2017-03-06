Жители Актау пожаловались на работу компании «Sky Telekom»

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По словам жителей Актау, проживающих в нижней части города, интернет и телефоны отключены уже несколько дней.



- Я пришел в офис «Sky Telekom» внести абонентскую плату за домашний телефон и интернет еще в пятницу, 3 марта. Там сказали, что у них не работает система. Получается, по их вине я не могу войти в интернет и работать, – жалуется житель Актау.



В компании отметили, что отсутствие услуг, предоставляемых ТОО «Bikada» с торговой маркой «Sky Telekom», будут восстановлены уже завтра, 7 марта.



- Сейчас у нас идет переключение базы клиентов. Процедура внутренняя и занимает три-четыре дня. Работаем круглосуточно. Надеемся, сегодня вечером, 6 марта, все завершить. Приносим извинения за временные неудобства, - отметил Аскар Бибаев, генеральный директор ТОО «Bikada».