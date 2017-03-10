Руслан Ким: В профессии сомелье самое сложное – не спиться

Сомелье - это человек, который ответственен за подачу напитков в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, следящий за их подачей посетителю, вплоть до момента, когда клиент покидает ресторан.В обязанности сомелье входит составление винной карты заведения, если же в ресторане есть винный погреб, то он берет на себя ответственность за закупку вин и их хранение.О том, что такое работа в ресторанном бизнесе, Руслан Ким знает не понаслышке. Начинал с работы официанта, бармена, после был администратором зала, заместителем директора и директором. Когда предложили попробовать освоить профессию сомелье, согласился не раздумывая.Специальность достаточно редкая не только в Казахстане, но и в России. Кроме того, в ней много интересного.- Я могу сказать, что задача сомелье - не только продать алкоголь. Сомелье немного психолог. Подойдя в ресторане к посетителю, я должен понять, какое у него настроение, какую кухню предпочитает посетитель, какая погода за окном. Все эти факторы и зависят от выбора предлагаемого напитка. Причем, все это нужно прокрутить в голове за считанные минуты, иначе клиент может разочароваться, а этого допустить нельзя, ведь он платит деньги, порой немалые, - рассказывает Руслан Ким.Два заведения в Актау помог открыть Руслан Ким. Он - единственный в городе профессиональный сомелье. Приглашают и в Атырау. Всего в Казахстане 10 сомелье. Руслан Ким обучался в Алматы и Лондоне. Основные профессиональные школы сомелье находятся в Лондоне и Малайзии.- Наша задача - не продать алкоголь, а научить людей правильному, культурному потреблению. К сожалению, большинство жителей Актау к этому не готовы. Тут другая ментальность, скажем, чем в Европе. У нас по старинке, что горит, то и пьем, и до тех пор, пока не увидим дно. Вот поэтому в последнее время мы проводим дегустации. Это касается не только алкогольной продукции. Выставляются также продукты питания. К примеру, тот же сыр. И примечательно, что людям интересно это познавать, - говорит Руслан Ким.Вкус вина, по словам Руслана Ким, зависит даже от географического положения. К примеру, один и тот же напиток, но выпитый в разных странах, будет иметь разный вкус.- Мы были в Грузии, и пили там грузинское вино со стейком, и оно было определенного вкуса. Это же вино мы привезли в Актау, и тут тоже под него приготовили такое же блюдо, но вино имело совершенно другой вкус. Во-первых, тут другой климат, во-вторых, мясо, вода и все это в купе дало другой результат, - рассказывает Руслан Ким.Самое сложное в профессии сомелье, по словам Руслана Ким, не спиться. Ведь на дегустации может быть представлено порядка 20 напитков. Что же касается личных предпочтений, то все зависит от настроения, местонахождения или от того, что супруга приготовила на ужин.