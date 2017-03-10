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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 07:28

Просмотров: 1027

Руслан Ким: В профессии сомелье самое сложное – не спиться

В Казахстане профессия сомелье достаточно редкая. Дипломированных специалистов всего 10 человек в стране. Один из них - Руслан Ким - живет в Актау. Профессионал рассказал о своей работе и о том, почему жители Актау не готовы к культурному потреблению алкогольных напитков.

Руслан Ким. Фото предоставлено Русланом Ким
Сомелье - это человек, который ответственен за подачу напитков в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, следящий за их подачей посетителю, вплоть до момента, когда клиент покидает ресторан.

В обязанности сомелье входит составление винной карты заведения, если же в ресторане есть винный погреб, то он берет на себя ответственность за закупку вин и их хранение.

О том, что такое работа в ресторанном бизнесе, Руслан Ким знает не понаслышке. Начинал с работы официанта, бармена, после был администратором зала, заместителем директора и директором. Когда предложили попробовать освоить профессию сомелье, согласился не раздумывая.

Специальность достаточно редкая не только в Казахстане, но и в России. Кроме того, в ней много интересного.

- Я могу сказать, что задача сомелье - не только продать алкоголь. Сомелье немного психолог. Подойдя в ресторане к посетителю, я должен понять, какое у него настроение, какую кухню предпочитает посетитель, какая погода за окном. Все эти факторы и зависят от выбора предлагаемого напитка. Причем, все это нужно прокрутить в голове за считанные минуты, иначе клиент может разочароваться, а этого допустить нельзя, ведь он платит деньги, порой немалые, - рассказывает Руслан Ким.

Руслан Ким: В профессии сомелье самое сложное – не спиться


Два заведения в Актау помог открыть Руслан Ким. Он - единственный в городе профессиональный сомелье. Приглашают и в Атырау. Всего в Казахстане 10 сомелье. Руслан Ким обучался в Алматы и Лондоне. Основные профессиональные школы сомелье находятся в Лондоне и Малайзии.

- Наша задача - не продать алкоголь, а научить людей правильному, культурному потреблению. К сожалению, большинство жителей Актау к этому не готовы. Тут другая ментальность, скажем, чем в Европе. У нас по старинке, что горит, то и пьем, и до тех пор, пока не увидим дно. Вот поэтому в последнее время мы проводим дегустации. Это касается не только алкогольной продукции. Выставляются также продукты питания. К примеру, тот же сыр. И примечательно, что людям интересно это познавать, - говорит Руслан Ким.

Руслан Ким: В профессии сомелье самое сложное – не спиться


Вкус вина, по словам Руслана Ким, зависит даже от географического положения. К примеру, один и тот же напиток, но выпитый в разных странах, будет иметь разный вкус.

- Мы были в Грузии, и пили там грузинское вино со стейком, и оно было определенного вкуса. Это же вино мы привезли в Актау, и тут тоже под него приготовили такое же блюдо, но вино имело совершенно другой вкус. Во-первых, тут другой климат, во-вторых, мясо, вода и все это в купе дало другой результат, - рассказывает Руслан Ким.

Самое сложное в профессии сомелье, по словам Руслана Ким, не спиться. Ведь на дегустации может быть представлено порядка 20 напитков. Что же касается личных предпочтений, то все зависит от настроения, местонахождения или от того, что супруга приготовила на ужин.


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Комментарии ( 19 )

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  • trump
 leo529 (Посетители) Сегодня, 11:16
Цитата: DANTE
Я то думал это типа водки, ща по гуглю че за фигня это

Ну официально-то это что-то типа неё, но что туда разливают где-нибудь на гаражах - только этим разливальщикам известно..
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 11:14
leo529,
А "боярышник" - вообще не алкоголь, а отрава..

А че его в РФ в захлеб заливают в себя?! Я то думал это типа водки, ща по гуглю че за фигня это look
 
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  • trump
 leo529 (Посетители) Сегодня, 11:10
Цитата: DANTE
Чрезмерное увлечение алкоголем до добра не доводит, сотни жертв боярышника вам в пример.

Чрезмерное - да, но здесь речь идет совсем не об этом.
А "боярышник" - вообще не алкоголь, а отрава..
 
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  • Ну Ну
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 11:07
Пейте вино!Многим 1 бокал белового вина вечером полезен) druzhba
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 10:52
Чрезмерное увлечение алкоголем до добра не доводит, сотни жертв боярышника вам в пример. От алкоголя наша страна в мирное время теряет по несколько тысяч жизней в год.
Раньше сам выпивал и курил, но вовремя одумался. Отдавать с трудом заработанные деньги продавцу за то, что тебя медленно убивает?! Глупо! Лучше эти деньги потратить на семью. Здоровье в старости, может жестоко отомстить, за грехи молодости. ИМХО
 
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  • Швейк
  • leo529
  • мунайши73
  • trump
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 10:52
Дос 13,
Цитата: Дос 13
приводит к таким тяжёлым заболеваниям, как инфаркт, инсульт, стенокардия, расстройство кровообращения.


Это ж сколько лет и в каких дозах надо пить, чтобы до такого допится...
Вы , милейший, другую сторону не рассмотрели.... В христианстве вино - это кровь Христа, а хлеб - тело его. Потому что в вине находится огромное количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов на которых организм человека может долгое время находится без еды. Достаточно вина и хлеба... Поэтому, не стоит вдаваться в крайности в рассуждениях, в меру и яд полезен.... Из яда то лекарства делают, если вы не знали... И расслабляться, иногда, надо, а то мозг от таких вот крайностей взорваться может .... bokali
 
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trump (Посетители) Сегодня, 10:18
Водяра при любом климате одинаковая.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 10:07
Цитата: Швейк
А в профессии шашлычника - не обожраться

или доставщика шашлыков-))
А Какая разница какие вина коньяки и прочие климатические условия, их объединяет одно c2h5oh, как ни крути даже культурное опьянение это в прямом смысле гибель клеток а утренний звон в голове их гниение-))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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  • Швейк
  • trump
  • Tatyana01
 leo529 (Посетители) Сегодня, 09:47
Дос 13,
К чему здесь Ваш копипаст? Кто бухал, тот не перестанет, а кто пьет по 200 грамм вина по редким праздникам (как я например), тот никогда не сопьется.
Цитата: tim77712
По поводу разного вкуса и усвояемости одного и того-же напитка в разных климатических условиях в этом он прав

Верно, летом пили вино в Грузии, просто шикарнейшее, привезли сюда, стали пить тут - вкус не тот, как будто подменили, хотя то же самое...
 
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  • leo529
  • Vohazab
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 09:24
По поводу разного вкуса и усвояемости одного и того-же напитка в разных климатических условиях в этом он прав и зависит это в основном от уровня кислорода и атмосферного давления действующего на организм! Даже железо такое как автомобиль чувствительно к этому, к отсутствию кислорода. У нас есть водятлы которые бьют себя в грудь рукой что приезжая в Россию и заправившись тамошним бензином у них автомобиль летает не понимая того что там уровень кислорода на голову выше и это сказывается на КПД двигателя! И да этот сомолье прав у нас совсем другая культура питья, пьем все что горит и опять таки потому что низкий уровень кислорода не дает нам почувствовать все прелести и тонкости послевкусия и мы потому подразделяем алкоголь только на две группы: чтоб легко пилось и чтоб на завтра голова не болела ну как-то так!
 
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