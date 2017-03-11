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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 06:15

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Жителей Актау призвали принять участие в уборке городского кладбища

Накануне Православной Пасхи (16 апреля) на территории городского кладбища 18 марта, 25 марта и 1 апреля 2017 года активисты собираются провести субботники. Инициативная группа жительницы Актау Анны Прониной призывает население оказать посильную помощь в уборке территории захороненний.

Фото из архива Lada.kz
Предпасхальный субботник кладбища Актау активисты проводят шестой год подряд.

- Просим не оставаться в стороне и принять участие в уборке заброшенных могил. Давайте перед Светлым праздником приведем в порядок места упокоения наших сограждан. Мы будем рады видеть в рядах волонтеров новых неравнодушных людей, желающих своим небольшим трудом сделать доброе дело, - говорит Анна Пронина.

Организаторы акции обращаются к ритуальным организациям, осуществляющим реставрационные и строительные работы на кладбище, с просьбой: вывозить за собой весь строительный мусор и старые металлические памятники, а также не выливать цементный раствор рядом с захоронениями.

Участники субботников надеются, что помощь в наведении порядка окажут и коммунальные службы города, предоставив спецтехнику для вывоза мусора.

Инициаторы акции просят горожан при уборке могил своих родных не складировать мусор вдоль захоронений и оград, не бросать его на заброшенных могилах.

Субботники пройдут 18 марта, 25 марта и 1 апреля. Сбор участников в 10:00 часов у входа на кладбище.

Желающие помочь могут обращаться по телефону: 8 701 428 80 46 - Анна, 8 702 223 42 00 - Евгения


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