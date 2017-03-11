Жителей Актау призвали принять участие в уборке городского кладбища

Фото из архива Lada.kz

Предпасхальный субботник кладбища Актау активисты проводят шестой год подряд.



- Просим не оставаться в стороне и принять участие в уборке заброшенных могил. Давайте перед Светлым праздником приведем в порядок места упокоения наших сограждан. Мы будем рады видеть в рядах волонтеров новых неравнодушных людей, желающих своим небольшим трудом сделать доброе дело, - говорит Анна Пронина.



Организаторы акции обращаются к ритуальным организациям, осуществляющим реставрационные и строительные работы на кладбище, с просьбой: вывозить за собой весь строительный мусор и старые металлические памятники, а также не выливать цементный раствор рядом с захоронениями.



Участники субботников надеются, что помощь в наведении порядка окажут и коммунальные службы города, предоставив спецтехнику для вывоза мусора.



Инициаторы акции просят горожан при уборке могил своих родных не складировать мусор вдоль захоронений и оград, не бросать его на заброшенных могилах.



Субботники пройдут 18 марта, 25 марта и 1 апреля. Сбор участников в 10:00 часов у входа на кладбище.



Желающие помочь могут обращаться по телефону: 8 701 428 80 46 - Анна, 8 702 223 42 00 - Евгения