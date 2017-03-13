Перинатальный центр Актау занял третье место в рейтинге родильных домов Казахстана

Коллектив центра под руководством Галии Махимовой (третья слева). Фото автора

Лидерами в рейтинге роддомов республики стали центр перинатологии и детской кардиохирургии Алматы и региональный акушерско-гинекологический центр Караганды. На втором месте – родильные дома Алматы и Алматинской области, родильный дом Западно-Казахстанской области и перинатальный центр в Рудном (Костанайская область).



Тройку лидеров замыкают Актауский городской перинатальный центр, родильный дом №4 Алматы и столичный перинатальный центр №3.



Жанаозенский родильный дом занял четвертое место по итогам ранжирования.



Родильные дома оценивали по нескольким критериям. Среди них: доля медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, показатель необоснованной госпитализации, отсутствие случаев предотвратимой материнской и перинатальной смертности, показатель летальности, частота акушерских травм при естественных родах. Также приняли во внимание отсутствие жалоб пациентов, наличие аккредитации медицинской организации и т.д.



Как рассказала Галия Махимова, директор АГПЦ, квалификационную категорию имеют 26 из 33 медработников.

Повышение квалификации запланировано для акушеров-гинекологов, всех акушерок и медсестер по неотложным состояниям в акушерстве, реанимации и неонатологии. Переподготовку врачи пройдут по акушерству и гинекологии, неонатологии и ультразвуковому исследованию сердца.



- В 2016 отмечается увеличение количества родов на 719 случаев. Сократилось число преждевременных и срочных родов, ранней неонатальной и перинатальной смертности, мертворождаемости, кесаревых сечений и операций. Отмечается снижение госпитализации беременных в отделение патологии, что связано с соблюдением клинических протоколов. Материнская смертность не была зарегистрирована, - прокомментировала Галия Махимова.



В планах у АГПЦ - расширение кадрового состава за счет привлечения акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов.



Запланировано также внедрение скрининга пороков сердца для новорожденных, обследования беременных, рожениц и родильниц на выявление сердечно-сосудистой патологии. Предусматривается внедрение патронажа на дому послеродовых женщин и новорожденных акушерками и медицинскими сестрами.



Продолжится обучение персонала в зарубежных клиниках.



За два месяца 2017 года в АГПЦ зарегистрировано 927 родов. В аналогичный период 2016 года – на 23 случая больше.