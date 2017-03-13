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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:07

Просмотров: 1658

Перинатальный центр Актау занял третье место в рейтинге родильных домов Казахстана

Из 28 учреждений, вошедших в рейтинг родильных домов республики по итогам 2016 года, актауский городской перинатальный центр (АГПЦ) вышел на третье место. Об этом рассказала директор АГПЦ Галия Махимова.

Коллектив центра под руководством Галии Махимовой (третья слева). Фото автора
Лидерами в рейтинге роддомов республики стали центр перинатологии и детской кардиохирургии Алматы и региональный акушерско-гинекологический центр Караганды. На втором месте – родильные дома Алматы и Алматинской области, родильный дом Западно-Казахстанской области и перинатальный центр в Рудном (Костанайская область).

Тройку лидеров замыкают Актауский городской перинатальный центр, родильный дом №4 Алматы и столичный перинатальный центр №3.

Жанаозенский родильный дом занял четвертое место по итогам ранжирования.

Родильные дома оценивали по нескольким критериям. Среди них: доля медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, показатель необоснованной госпитализации, отсутствие случаев предотвратимой материнской и перинатальной смертности, показатель летальности, частота акушерских травм при естественных родах. Также приняли во внимание отсутствие жалоб пациентов, наличие аккредитации медицинской организации и т.д.

Как рассказала Галия Махимова, директор АГПЦ, квалификационную категорию имеют 26 из 33 медработников.
Повышение квалификации запланировано для акушеров-гинекологов, всех акушерок и медсестер по неотложным состояниям в акушерстве, реанимации и неонатологии. Переподготовку врачи пройдут по акушерству и гинекологии, неонатологии и ультразвуковому исследованию сердца.

- В 2016 отмечается увеличение количества родов на 719 случаев. Сократилось число преждевременных и срочных родов, ранней неонатальной и перинатальной смертности, мертворождаемости, кесаревых сечений и операций. Отмечается снижение госпитализации беременных в отделение патологии, что связано с соблюдением клинических протоколов. Материнская смертность не была зарегистрирована, - прокомментировала Галия Махимова.

В планах у АГПЦ - расширение кадрового состава за счет привлечения акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов.

Запланировано также внедрение скрининга пороков сердца для новорожденных, обследования беременных, рожениц и родильниц на выявление сердечно-сосудистой патологии. Предусматривается внедрение патронажа на дому послеродовых женщин и новорожденных акушерками и медицинскими сестрами.

Продолжится обучение персонала в зарубежных клиниках.

За два месяца 2017 года в АГПЦ зарегистрировано 927 родов. В аналогичный период 2016 года – на 23 случая больше.


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Комментарии ( 2 )

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тишка (Посетители) Сегодня, 12:12
А почему тогда больных детей много?
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:30
Перзентханамыздың медбикелер мен дәрігерлер ұжымын құттықтаймын. Еңбектерің өне берсін ... dada
 
 

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