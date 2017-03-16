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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:33

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В Актау пройдут публичные слушания по вопросам повышения тарифов на электроэнергию

ТОО «МАЭК-Казатомпром» проведёт 18 марта публичные слушания по вопросу повышения цен на электроэнергию. Об этом сообщило руководство ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото из архива Lada.kz
Горожане могут принять участие в публичных слушаниях, которые пройдут 18 марта в здании областной филармонии в 15:00.

- Приглашаем принять участие в публичных слушаниях, которые состоятся в здании областной филармонии в 5 микрорайоне 18 марта в 15:00. На собрании будет обсуждаться вопрос повышения отпускной цены на реализацию электрической энергии с 1 апреля для населения Актау и Мангистауской области, - говорится в сообщении руководства ТОО «МАЭК-Казатомпром».


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