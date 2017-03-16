В Актау пройдут публичные слушания по вопросам повышения тарифов на электроэнергию

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Горожане могут принять участие в публичных слушаниях, которые пройдут 18 марта в здании областной филармонии в 15:00.



- Приглашаем принять участие в публичных слушаниях, которые состоятся в здании областной филармонии в 5 микрорайоне 18 марта в 15:00. На собрании будет обсуждаться вопрос повышения отпускной цены на реализацию электрической энергии с 1 апреля для населения Актау и Мангистауской области, - говорится в сообщении руководства ТОО «МАЭК-Казатомпром».