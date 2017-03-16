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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 18:52

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В Мангистауской области должностные лица подписывали фиктивные акты выполненных работ

Руководители государственных учреждений Мангистау подписали фиктивные акты выполненных работ на общую сумму 12 миллионов тенге. Об этом сообщили в службе экономических расследований департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.

Проверка документов
С начала текущего года сотрудники ДГД выявили два факта хищения средств из бюджета на общую сумму более 12 миллионов тенге. Чиновники оформляли фиктивные акты выполненных работ при строительстве школы и инженерно-коммуникационных сооружений в Каракиянском и Мунайлинском районах Мангистауской области.

- В ходе следствия уже возмещен ущерб на сумму 10 миллионов тенге. Расследование продолжается в отношении должностных лиц, которые подписывали фиктивные акты, материалы переданы в Антикоррупционную службу области, - сообщили в службе экономических расследований ДГД по Мангистауской области.


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Комментарии ( 1 )

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gay_severin (Посетители) Сегодня, 19:12
Да ладно,че серьезно,как же так блин!?
Ни когда не подписывали а тут взяли и подписали,ДГД вот это да действительно сыщики от бога!
Стеб конечно.
Гонят что ли,всю жизнь это здесь было,один на другом сидит третьим погоняет,все конторы свои,тендера акиматовские только свои и пилят 25 лет свои и подписывают,кто в теме все в курсе.
 
 

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