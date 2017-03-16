В Мангистауской области должностные лица подписывали фиктивные акты выполненных работ

Проверка документов

С начала текущего года сотрудники ДГД выявили два факта хищения средств из бюджета на общую сумму более 12 миллионов тенге. Чиновники оформляли фиктивные акты выполненных работ при строительстве школы и инженерно-коммуникационных сооружений в Каракиянском и Мунайлинском районах Мангистауской области.



- В ходе следствия уже возмещен ущерб на сумму 10 миллионов тенге. Расследование продолжается в отношении должностных лиц, которые подписывали фиктивные акты, материалы переданы в Антикоррупционную службу области, - сообщили в службе экономических расследований ДГД по Мангистауской области.