Жители Мангистау отдохнут на Наурыз пять дней

Фото из архива Lada.kz

Жители Мангистау, как и все казахстанцы, на Наурыз будут отдыхать пять дней. 18 марта — суббота — в этом году будет рабочей, с 19 по 23 марта — выходные дни. На работу жители Мангистау выйдут только 24 марта, в пятницу. 25 и 26 марта — выходные дни.



Напомним, что перенос дней отдыха допускается в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени. Постановление правительства о переносе дней отдыха в 2017 году премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал в январе.