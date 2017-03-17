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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 10:25

Просмотров: 732

Жители Мангистау отдохнут на Наурыз пять дней

В праздник Наурыз отдыхать жители Мангистау будут пять дней - с 19 по 23 марта включительно. Постановление правительства о переносе дней отдыха в январе подписал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Фото из архива Lada.kz
Жители Мангистау, как и все казахстанцы, на Наурыз будут отдыхать пять дней. 18 марта — суббота — в этом году будет рабочей, с 19 по 23 марта — выходные дни. На работу жители Мангистау выйдут только 24 марта, в пятницу. 25 и 26 марта — выходные дни.

Напомним, что перенос дней отдыха допускается в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени. Постановление правительства о переносе дней отдыха в 2017 году премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал в январе.


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Комментарии ( 2 )

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DANTE (Посетители) Сегодня, 10:50
Восхитительно!!! dance
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:44
Кімге қалай! Біреулері демалады, біреулері жұмыста жүреді. Әркімнің көз-қарасына байланысты ...

Маңғыстау қалқын, ЛАДА сайтының ұжымын және уоның уоқырмандарын - Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Сау жүрейік, жадырап жүрейік, бейбітшілікте жүрейік ... dada
 
 

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