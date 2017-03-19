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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 14:46

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Бектыбай Тулегенов: Для вызова по телефону врача на дом диктовать ИИН необязательно

В регистратуре детской поликлиники №2 к жительнице Актау Наталье отказались отправить на дом участкового педиатра, пока она не продиктует номер ИИН по телефону. Действия работника медицинского учреждения были неправомерными, говорит главный врач АККП №2 Бектыбай Тулегенов.

Фото из архива Lada.kz
В актауской поликлинике №2 сотрудница регистратуры не приняла вызов на дом педиатра к пятилетнему ребенку, у которого поднялась температура.

- Я позвонила в регистратуру поликлиники, девушка попросила ИИН ребенка, но учитывая состояние его здоровья – температура была 39 градусов - я ответила, что покажу документ врачу, когда она приедет. Документы были в верхнем отделении шкафа, мне неудобно было их доставать с плачущим ребенком на руках. Но девушка сказала, что пока я не назову номер ИИН, врача она не направит, - рассказывает Наталья, мама пятилетнего ребенка.

Действия работника медицинского учреждения были неправомерными, говорит главный врач АККП №2 Бектыбай Тулегенов.

- В регистратуре не должны были так поступать. Наша задача - отправить врача и оказать пациенту медицинскую помощь, а уже документы можно было спросить лично у родителей. Сейчас мы разбираемся, кто конкретно принимал вызов. В первый раз вынесем предупреждение. Если подобное повторится повторно, накажем материально, - пояснил Бектыбай Тулегенов.

В случае возникновения подобных ситуаций Бектыбай Тулегенов советует обращаться по телефонам доверия и в сall-центры лечебных учреждений.

Номера телефонов доверия и сall-центров медицинских учреждений:

Актауская городская поликлиника №1 - call-центр: 30 38 98, телефон доверия: 51 14 45.

Актауская городская поликлиника №2 - call-центр: 21 28 31, телефон доверия: 31 54 08.

Областная детская больница - call-центр: 30 30 60, телефон доверия: 21 06 55.

Мангистауская областная больница - номера call-центра: 30 30 60, 8 775 878 62 59. Электронный адрес: mob_call-center@mail.ru.

Областной противотуберкулезный диспансер - call-центр: 50 46 96.

Областной наркологический диспансер - телефон доверия: 50 80 88.


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Комментарии ( 1 )

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LESYA (Посетители) Сегодня, 16:42
А вы, что , уважаемый глав врач, слышать не слышали, что именно так ваши сотрудники именно таким образом оформляют вызов врача на дом? Сколько раз у меня такая же проблема была, на руках грудной плачущий ребенок, а у меня требуют ИНН!!! вы что себе там позволяете??? Вся база данных у вас по нашим детям есть, какой к черту ИНН, когда у ребенка температура по 40??? И ведь трубку бросают, если инн не назовешь. Состояние и так у всей семьи не самое радужное, когда ребенок болеет, так еще и врача вызвать, целая история
 
 

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