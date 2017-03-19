Бектыбай Тулегенов: Для вызова по телефону врача на дом диктовать ИИН необязательно

Фото из архива Lada.kz

В актауской поликлинике №2 сотрудница регистратуры не приняла вызов на дом педиатра к пятилетнему ребенку, у которого поднялась температура.



- Я позвонила в регистратуру поликлиники, девушка попросила ИИН ребенка, но учитывая состояние его здоровья – температура была 39 градусов - я ответила, что покажу документ врачу, когда она приедет. Документы были в верхнем отделении шкафа, мне неудобно было их доставать с плачущим ребенком на руках. Но девушка сказала, что пока я не назову номер ИИН, врача она не направит, - рассказывает Наталья, мама пятилетнего ребенка.



Действия работника медицинского учреждения были неправомерными, говорит главный врач АККП №2 Бектыбай Тулегенов.



- В регистратуре не должны были так поступать. Наша задача - отправить врача и оказать пациенту медицинскую помощь, а уже документы можно было спросить лично у родителей. Сейчас мы разбираемся, кто конкретно принимал вызов. В первый раз вынесем предупреждение. Если подобное повторится повторно, накажем материально, - пояснил Бектыбай Тулегенов.



В случае возникновения подобных ситуаций Бектыбай Тулегенов советует обращаться по телефонам доверия и в сall-центры лечебных учреждений.



Номера телефонов доверия и сall-центров медицинских учреждений:



Актауская городская поликлиника №1 - call-центр: 30 38 98, телефон доверия: 51 14 45.



Актауская городская поликлиника №2 - call-центр: 21 28 31, телефон доверия: 31 54 08.



Областная детская больница - call-центр: 30 30 60, телефон доверия: 21 06 55.



Мангистауская областная больница - номера call-центра: 30 30 60, 8 775 878 62 59. Электронный адрес: mob_call-center@mail.ru.



Областной противотуберкулезный диспансер - call-центр: 50 46 96.



Областной наркологический диспансер - телефон доверия: 50 80 88.