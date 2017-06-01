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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 284

Состав Военно-морских сил Казахстана пополнил минно-тральный корабль «Алатау»

На борту военного корабля в морском порту Актау 1 июня подняли флаг Военно-морских сил Казахстана. На церемонии присутствовал вице-адмирал Жандарбек Жанзаков, главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) вооруженных сил (ВС) Республики Казахстан.

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Минно-тральный корабль «Алатау», по словам Жандарбека Жанзакова, предназначен для противоминной защиты акватории Каспия. Длина судна - 32 метра, ширина - семь метров. Максимальная скорость хода - 12 узлов. Корабль может передвигаться в автономном режиме до 10 суток. Мощность главного двигателя составляет 3000 лошадиных сил.

Построен корабль на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

Состав Военно-морских сил Казахстана пополнил минно-тральный корабль «Алатау»


- Главная задача «Алатау» - поиск и обнаружение мин и миноподобных объектов Казахстанского сектора Каспийского моря. Экипаж вместе с командиром корабля - 22 человека. Сейчас корабль будет выполнять задачи боевой подготовки, после чего войдет в боевой состав Военно-морских сил Казахстана. Для нашего государства - это первый корабль такого класса, - рассказал Жандарбек Жанзаков.


На «Алатау», как рассказал главнокомандующий ВМС ВС РК, установлена 30-миллиметровая шестиствольная артиллерийская установка с дальностью стрельбы до 5000 метров.

- Уникальность судна позволяет работать как в северной части Каспия, на малой глубине, так и в центральной и южных частях. Мореходные качества дают возможность пребывания на воде при семибалльном шторме. В Каспийском море такого класса кораблей нет. Его стоимость составила 11,5 миллиарда тенге, - сообщил Жандарбек Жанзаков.







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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 18:05
С циферками они ничё не попутали,11 миллиардов тенге??? Ужас hypnosis
 
 

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