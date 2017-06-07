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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 1182

В 14 микрорайоне Актау на месяц отключат горячую воду

В связи с проведением планового капитального ремонта теплотрассы в некоторых зданиях 14 микрорайона с 8 июня по 8 июля отключат подачу горячей воды. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА).

Фото Ольги Ярославской из архива "Лады"
Капитальный ремонт теплотрассы будет проводиться от теплового колодца возле 28 дома 14 микрорайона до подвала 37 дома 14 микрорайона в период с 8 июня по 8 июля.

- В связи с этим не будет горячей воды в следующих жилых домах и учреждения: дома №№35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ДК №52, средняя школа №15, жилой комплекс «Тамшалы», Дворец бракосочетаний. Автодорога от 28 дома до 36 дома в 14 микрорайоне на время ремонтных работ будет закрыта. ГКП «КЖСА» приносит жителям города извинения за временные неудобства, - сообщили в ведомстве.


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Комментарии ( 5 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:20
Бақырашпен сұуға түсiп жүргенiмiӡге қай ӡаман ...
 
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Raiders (Посетители) Сегодня, 19:53
Каждый год капают эту траншею от 28 дома и вниз вдоль садика,а толку нет.Это,что прикол такой,чтоб за.....сь!
 
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АДАЙ (Посетители) Сегодня, 18:51
А вообще есть в городе горячая вода. Не знаю, месяц уже моюсь в холодной воде.
 
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None None (Посетители) Сегодня, 18:34
В 15 мкр. уже как 1,5 месяца воды нет горячей. Не то что холодная. А вообще не течет
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 17:14
в 5мкр 2 дня уже нет горячей воды

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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