В 14 микрорайоне Актау на месяц отключат горячую воду

Фото Ольги Ярославской из архива "Лады"

Капитальный ремонт теплотрассы будет проводиться от теплового колодца возле 28 дома 14 микрорайона до подвала 37 дома 14 микрорайона в период с 8 июня по 8 июля.



- В связи с этим не будет горячей воды в следующих жилых домах и учреждения: дома №№35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ДК №52, средняя школа №15, жилой комплекс «Тамшалы», Дворец бракосочетаний. Автодорога от 28 дома до 36 дома в 14 микрорайоне на время ремонтных работ будет закрыта. ГКП «КЖСА» приносит жителям города извинения за временные неудобства, - сообщили в ведомстве.