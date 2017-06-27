В Мангистау с начала года выявили 151 наркоправонарушение

Фото УБН ДВД Мангистауской области
Зарегистрировано 43 факта сбыта наркотиков, два факта организации и участия в организованной преступной группе, занимающейся сбытом наркотических средств, два факта легализации денежных средств от сбыта наркотиков, три факта содержания наркопритона, один случай контрабанды наркотиков и 13 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере.
Из незаконного оборота изъято 448 кг 163,5 гр наркотических веществ: 68,27 гр героина, 441 кг 189,2 гр марихуаны, 6 кг 900,84 гр гашиша.
- За текущий период сотрудниками УБН ДВД Мангистауской области выявлено 87 проступков, связанных с наркотиками. Фактов хранения запрещённых веществ в крупных размерах зарегистрировано 15. Также 71 факт хранения наркотиков и одно нарушение правил обращения с наркотиками и прекурсорами. К примеру, преступная группировка, которая организовала бесконтактную схему сбыта героина с использованием электронной платежной системы QIWI-кошелек задержана 1-го марта 2017 года. Изъяты: 134 свертка с героином весом 21,32 гр, гашиш весом 15,34 гр, марихуана весом 2,546 кг и электронные весы, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.
В мае текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в 23 микрорайоне Актау задержан автомобиль «КамАЗ» под управлением уроженца Жамбылской области 1981 года рождения. В бортовой части автомобиля обнаружены и изъяты 14 мешков с марихуаной общим весом 387 кг 680 гр и три пакета с гашишем общим весом 6,880 кг.
- Выявлено 93 факта управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Водителей привлекли к ответственности в соответствии со статьей 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), - сообщили в пресс-службе ведомства.
Из незаконного оборота изъято 448 кг 163,5 гр наркотических веществ: 68,27 гр героина, 441 кг 189,2 гр марихуаны, 6 кг 900,84 гр гашиша.
- За текущий период сотрудниками УБН ДВД Мангистауской области выявлено 87 проступков, связанных с наркотиками. Фактов хранения запрещённых веществ в крупных размерах зарегистрировано 15. Также 71 факт хранения наркотиков и одно нарушение правил обращения с наркотиками и прекурсорами. К примеру, преступная группировка, которая организовала бесконтактную схему сбыта героина с использованием электронной платежной системы QIWI-кошелек задержана 1-го марта 2017 года. Изъяты: 134 свертка с героином весом 21,32 гр, гашиш весом 15,34 гр, марихуана весом 2,546 кг и электронные весы, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.
В мае текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в 23 микрорайоне Актау задержан автомобиль «КамАЗ» под управлением уроженца Жамбылской области 1981 года рождения. В бортовой части автомобиля обнаружены и изъяты 14 мешков с марихуаной общим весом 387 кг 680 гр и три пакета с гашишем общим весом 6,880 кг.
- Выявлено 93 факта управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Водителей привлекли к ответственности в соответствии со статьей 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), - сообщили в пресс-службе ведомства.