Сейчас на сайте
2811
объявлений
  • Продам Атамекен, дачу за 8 000 000 тенге
  • Продам Здание административное за 200 000 000 тенге
  • Продам Автомагнитолу за 5 000 тенге
  • Продам Кузовные части за 10 000 тенге
  • Продам Устройство зарядное за 50 000 тенге
  • Продам Запчасти по двигателю за 100 000 тенге
  • Продам АКПП за 350 000 тенге
 

 
Вторник, 27 Июня
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325 KZT
  • €1 = 362.8 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 0

В Мангистау с начала года выявили 151 наркоправонарушение

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом (УБН) ДВД Мангистауской области изъяли более 448 кг наркотических средств. Зарегистрировано 64 наркопреступления и 87 проступков. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото УБН ДВД Мангистауской области
Зарегистрировано 43 факта сбыта наркотиков, два факта организации и участия в организованной преступной группе, занимающейся сбытом наркотических средств, два факта легализации денежных средств от сбыта наркотиков, три факта содержания наркопритона, один случай контрабанды наркотиков и 13 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере.

Из незаконного оборота изъято 448 кг 163,5 гр наркотических веществ: 68,27 гр героина, 441 кг 189,2 гр марихуаны, 6 кг 900,84 гр гашиша.

- За текущий период сотрудниками УБН ДВД Мангистауской области выявлено 87 проступков, связанных с наркотиками. Фактов хранения запрещённых веществ в крупных размерах зарегистрировано 15. Также 71 факт хранения наркотиков и одно нарушение правил обращения с наркотиками и прекурсорами. К примеру, преступная группировка, которая организовала бесконтактную схему сбыта героина с использованием электронной платежной системы QIWI-кошелек задержана 1-го марта 2017 года. Изъяты: 134 свертка с героином весом 21,32 гр, гашиш весом 15,34 гр, марихуана весом 2,546 кг и электронные весы, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.

В мае текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в 23 микрорайоне Актау задержан автомобиль «КамАЗ» под управлением уроженца Жамбылской области 1981 года рождения. В бортовой части автомобиля обнаружены и изъяты 14 мешков с марихуаной общим весом 387 кг 680 гр и три пакета с гашишем общим весом 6,880 кг.

- Выявлено 93 факта управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Водителей привлекли к ответственности в соответствии со статьей 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), - сообщили в пресс-службе ведомства.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика