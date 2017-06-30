В Шетпе обещают построить солнечную электростанцию

Фу Хонгвей

Азат Бетекбаев

Строительство станции в Шетпе, как отметили представители проекта, обусловлено климатическими условиями.- Мангистауская область отличается активностью солнца и поэтому является отличным местом для реализации проектов по возобновляемым источникам энергии. Мы готовы сотрудничать с Казахстаном и делиться опытом работы. Это мой первый визит в Актау. Регион богат солнечной энергией, которую можно эффективно использовать. Учитывая возможности нашей компании, мы заинтересованы в инвестировании проекта солнечной электростанции, - отметил Фу Хонгвей, президент китайской компании.Солнечную электростанцию планируют разместить на 30 гектарах. Сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2018 года. Производство позволит создать 80 новых рабочих мест.Азат Бетекбаев, советник президента французской компании, отметил, что строительство электростанции позволит Казахстану стать пятой страной в мире, в которой налажен полный цикл производства солнечной электроэнергии.- Мы имеем уникальное месторождение кварца в Алматинской области. Запас составляет один миллион 700 тысяч тонн особо чистого кварца. Производство модулей налажено в Астане и Усть-Каменогорске. Поэтому мы сможем охватить весь цикл производства: от добычи кварца до производства энергии, - отметил Азат Бетекбаев.Строительство электростанции в Шетпе станет пилотным проектом. Если он оправдает себя, производство энергии из возобновляемых источников планируют увеличить до 50 МВт.- Солнечная энергия сама по себе дорогая, но чем больше объемы ее производства, тем она дешевле. Правительство на сегодня датирует солнечную энергию по 34 тенге за 1 Вт, - отметил Азат Бетекбаев.Для реализации проекта в регионе заместитель акима Мангистауской области Суиндик Алдашев и директор китайской компании Фу Хонгвей подписали меморандум.