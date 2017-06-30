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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 468

В Шетпе обещают построить солнечную электростанцию

Строительством электростанции мощностью 12 мегаватт (МВт) планирует заняться консорциум из четырех компаний: казахстанской, китайской, французской и российской. Меморандум о соответствующем намерении подписали в акимате Мангистауской области. Стоимость проекта оценили в 20 миллионов долларов.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Строительство станции в Шетпе, как отметили представители проекта, обусловлено климатическими условиями.

В Шетпе обещают построить солнечную электростанцию

Фу Хонгвей


- Мангистауская область отличается активностью солнца и поэтому является отличным местом для реализации проектов по возобновляемым источникам энергии. Мы готовы сотрудничать с Казахстаном и делиться опытом работы. Это мой первый визит в Актау. Регион богат солнечной энергией, которую можно эффективно использовать. Учитывая возможности нашей компании, мы заинтересованы в инвестировании проекта солнечной электростанции, - отметил Фу Хонгвей, президент китайской компании.

Солнечную электростанцию планируют разместить на 30 гектарах. Сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2018 года. Производство позволит создать 80 новых рабочих мест.

Азат Бетекбаев, советник президента французской компании, отметил, что строительство электростанции позволит Казахстану стать пятой страной в мире, в которой налажен полный цикл производства солнечной электроэнергии.

В Шетпе обещают построить солнечную электростанцию

Азат Бетекбаев


- Мы имеем уникальное месторождение кварца в Алматинской области. Запас составляет один миллион 700 тысяч тонн особо чистого кварца. Производство модулей налажено в Астане и Усть-Каменогорске. Поэтому мы сможем охватить весь цикл производства: от добычи кварца до производства энергии, - отметил Азат Бетекбаев.

Строительство электростанции в Шетпе станет пилотным проектом. Если он оправдает себя, производство энергии из возобновляемых источников планируют увеличить до 50 МВт.

- Солнечная энергия сама по себе дорогая, но чем больше объемы ее производства, тем она дешевле. Правительство на сегодня датирует солнечную энергию по 34 тенге за 1 Вт, - отметил Азат Бетекбаев.

Для реализации проекта в регионе заместитель акима Мангистауской области Суиндик Алдашев и директор китайской компании Фу Хонгвей подписали меморандум.


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Комментарии ( 3 )

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  • Лесник
 RRR (Посетители) Сегодня, 13:17
Обещать не значит жениться...
 
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  • ффф
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  • nadiuna
  • Voodoo_qoldie
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:22
Мощностей МАЭКа вам мало? 34 тг за 1Вт? Подумайте еще раз. skuchno
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • ROBIN
 kaireke (Посетители) Сегодня, 11:29
Как бы панели не унесло нашим ветром! Поэтому может все-таки лучше ветряные строить! Тем более теоретически ветряная и днем и ночью может работать, а солнечная только днем, соответственно срок окупаемости дольше.
 
 

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