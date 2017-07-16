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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 22:28

Просмотров: 1880

Рейсы авиакомпании SCAT задерживаются в аэропорту Актау

В авиакомпании принесли извинения пассажирам.

Фото из архива
Ряд рейсов из Актау авиакомпании SCAT задерживаются. На несколько часов отложены вылеты в Сочи, Москву, Баку, Тбилиси и Стамбул.

Рейсы авиакомпании SCAT задерживаются в аэропорту Актау

Онлайн-табло вылетов аэропорта Актау. Скриншот снят 16 июля в 22:00

Также, судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживаются рейсы из Баку, Уральска, Тбилиси, Шымкента, Москвы, Сочи, Астаны, Атырау в Актау.

Рейсы авиакомпании SCAT задерживаются в аэропорту Актау

Онлайн-табло прилетов аэропорта Актау. Скриншот снят 16 июля в 22:00

Как заявили в пресс-службе авиакомпаниии, задержки возникли из-за ожидания транзитных пассажиров.

- В виду ожидания транзитных пассажиров на нескольких международных рейсах в хабовом аэропорту авиакомпании SCAT в городе Актау возникли цепные задержки на ряде регулярных направлений внутри Казахстана, - рассказали в авикомпании SCAT.

- Пассажирам задержанных рейсов предоставляется горячее питание и размещение в отелях, представители компании все время находятся с пассажирами. Авиакомпания приносит извинения всем пассажирам, чьи рейсы были задержаны, и делает все возможное для того, чтобы они как можно скорее смогли попасть по назначенным направлениям, - добавили в компании.


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Комментарии ( 2 )

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Николай Мухалёв (Посетители) Сегодня, 00:37
Цитата: Artur007
Сколько летаю из актау в Россию постоянно какие то задержки у Ската...В последнее время стараюсь брать билеты Аэрофлота

Берите))сегодня аэрофлот тоже с задержкой пришел))
 
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Artur007 (Посетители) Вчера, 22:46
Сколько летаю из актау в Россию постоянно какие то задержки у Ската...В последнее время стараюсь брать билеты Аэрофлота
 
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  • tolk
 Тина (Посетители) Вчера, 22:37
Это ужас!!!
Мы вчера 4,5 часа торчали в аэропорту, с часу ночи до пол 6 утра.
При всём, в самом аэропорту нет ни одного диванчика или кресел, люди сидели на полу, на собственных чемоданах.
Пришлось платить за сип, 13000 за человека между прочим, что б с ребёнком среди ночи на полу не сидеть со всеми.
Даже в такой ситуации сип никаких скидок не давал.
Вообще ужас просто!!!


Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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