Рейсы авиакомпании SCAT задерживаются в аэропорту Актау

Ряд рейсов из Актау авиакомпании SCAT задерживаются. На несколько часов отложены вылеты в Сочи, Москву, Баку, Тбилиси и Стамбул.Также, судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживаются рейсы из Баку, Уральска, Тбилиси, Шымкента, Москвы, Сочи, Астаны, Атырау в Актау.Как заявили в пресс-службе авиакомпаниии, задержки возникли из-за ожидания транзитных пассажиров.- В виду ожидания транзитных пассажиров на нескольких международных рейсах в хабовом аэропорту авиакомпании SCAT в городе Актау возникли цепные задержки на ряде регулярных направлений внутри Казахстана, - рассказали в авикомпании SCAT.- Пассажирам задержанных рейсов предоставляется горячее питание и размещение в отелях, представители компании все время находятся с пассажирами. Авиакомпания приносит извинения всем пассажирам, чьи рейсы были задержаны, и делает все возможное для того, чтобы они как можно скорее смогли попасть по назначенным направлениям, - добавили в компании.