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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 3645

Ералы Тугжанов посетил автогазозаправочные станции Актау

Аким Мангистауской области дал поручение проверить все частные автогазозаправочные станции (АГЗС) и рассказал о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации со сжиженным газом в регионе.

Аким Мангистауской области посетил частные заправки
Проверку частных АГЗС Ералы Тугжанов поручил департаменту государственных доходов Мангистауской области.

- Для того, чтобы детально разобраться, необходимо проверить все частные структуры. Во-первых, необходимо выявить весь получаемый и продаваемый частными предпринимателями объем газа, чтобы отдельные частные структуры, которые занимаются реализацией голубого топлива, не перепродавали газ, который они получают на «КазГПЗ». Дано поручение департаменту государственных доходов перепроверить на АГЗС весь объем, который они получили за прошлый год и объем перечисленных в бюджет средств, в зависимости от объема получаемого ими газа. И перепроверить полностью весь объем, который они получали в этом году. Сегодня идет проверка, - сказал Ералы Тугжанов.

Также, по словам главы региона, прорабатывается вопрос о поставке дополнительного сырья для увеличения объема производимого ТОО «КазГПЗ» газа.

- Есть другие дополнительные меры, которые мы сегодня отрабатываем с двумя нефтяными компаниями, которые получают широкую фракцию углеводородов. Мы с ними ведем переговоры о сырье, с которого мы сможем получить дополнительный газ. Этот вопрос в течение двух дней будет решен. Дополнительный объем будет направлен на обеспечение населения, - отметил Ералы Тугжанов.

Дополнительно на заправки Актау сегодня, 3 августа, доставят 60 тонн «голубого топлива» из Актюбинской области. Все газовозы, по словам акима области, оснащены системами GPS и их путь контролируется от завода «КазГПЗ» до заправочных станций.



- Сегодня совместно с китайской компанией разрабатывается новый проект по переработке сухого - компримированного газа. Это новая технология, вокруг которой идет большая работа. Но для ее внедрения нужно время. Чтобы на сегодняшний день решить вопрос с газом, дополнительно мы заказываем объем из Актюбинской области. Это временная мера, которую надо принять. Конкретные поручения сегодня даны всем государственным органам, включая акимат Актау, который несет персональную ответственность за ту ситуацию, которая сегодня сложилась, и всем государственным органам, начиная от управления предпринимательства и органов государственных доходов, которые должны контролировать весь тот объем, который сегодня поступает на частные заправки. Поручение решить вопрос я дал три дня назад, но до конца он не решен, поэтому я сегодня лично объезжаю заправочные станции, - отметил Ералы Тугжанов.




Фото автора. Видео Рашида Исмагилова


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Аким Мангистауской области объехал автогазозаправочные станции Актау


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Комментарии ( 20 )

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Freelife (Посетители) Сегодня, 17:28
Если так посмотреть зная что в нашем регионе уже долго идет это проблема можно было с начала все это контролиовать но сейчас кого винить мол частники виноваты в этом в где были вы господа чиновники куда смотрели за эти года, это лиж бы оправдаться. И этот репортаж и похождение не решение проблемы просто аким поручил к комуто учереждению и всё и это как всегда останиться лиж как поручением а не решение проблемы. Так что мы сыты от этих поручение и обещание. Это проблема останется как прежде только едиственное изменение будет и это подорожает цена газа и всё
 
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Барабашка (Посетители) Сегодня, 17:24
Опять 25,какого черта ездить по заправкам,если им не дают газ в эти дни,см. график.Эта афера на уровне Казмунайгаза или министерства Нефти и газа, думаю господа.А унего нет полномочий туда влезать,вот и показывают бурную деятельность!
 
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 _Туман_ (Посетители) Сегодня, 17:02
Цитата: Mestnyi
фискальный чек (за исключением заправки возле БЦ Диас,

Там заправка СМИ газ и чеки дают с самого начала работы заправки. На всех остальных можно заводить дела и по полной.
 
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 Ascona (Посетители) Сегодня, 16:40
Кімді алдайын деп отыр?
 
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  • Ascona
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 Freelife (Посетители) Сегодня, 16:34
Очередной обман и показуха. В тот раз тоже грозился аж КНБ поручал разледовать а в конце концов опять таже песенька продолжается. Это показуха мол вас услышали и не чего не сможем сделать так как это не в наших силах.
 
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  • mer
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:05
Все газовозы, по словам акима области, оснащены системами GPS и их путь контролируется от завода «КазГПЗ» до заправочных станций.

Что им стоит перекачать газ из одного газовоза в другой (российский, например) не покидая границ области? Ничего. Еще и документы сопроводительные им кто-то делает. Это газовый спрут, господа. По-любасу, группа преступная работает. ОПГ.

И не нужно толкать коляску про увеличение объемов производства, Ералы. Просто, дай народу его положенные 5400 тонн в месяц. И трабл отпадет сам собой. fuck
 
-2
  • Partizan Gans
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  • Mestnyi
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 fox001 (Посетители) Сегодня, 15:54
arman.2016,
Вышел бы в город и прошелся бы ножками по нему, посмотрел бы как он меняется, газоны появляются, велодорожки, парк обустроили, дороги чинят, бардюры красят,вазоны ставят и т.д, а потом рассуждать о работе акима города. Он по крайне мере не обещает в пустую.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 15:50
А всё таки,куда уходит газ по ЖД в цистернах,если даже в графике отгрузки Казмунайгаз указываются цистерны в обьёме 3600 тонн? Везде по области газ развозится автомобилями газовозами.
 
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 MAXUSE (Посетители) Сегодня, 15:39
Газ вывозится. Сам был свидетелем, когда ехал в Россию. Газовозы со Ставропольскими номерами вывозят.
 
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 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 15:24
Дополнительно на заправки Актау сегодня, 3 августа, доставят 60 тонн «голубого топлива» из Актюбинской области...
А может НАШ газ не отпровлять от сюда в другие регионы???
Или этот кризис всётаки связан с целью удушения частников?

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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