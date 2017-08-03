Ералы Тугжанов посетил автогазозаправочные станции Актау

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Проверку частных АГЗС Ералы Тугжанов поручил департаменту государственных доходов Мангистауской области.- Для того, чтобы детально разобраться, необходимо проверить все частные структуры. Во-первых, необходимо выявить весь получаемый и продаваемый частными предпринимателями объем газа, чтобы отдельные частные структуры, которые занимаются реализацией голубого топлива, не перепродавали газ, который они получают на «КазГПЗ». Дано поручение департаменту государственных доходов перепроверить на АГЗС весь объем, который они получили за прошлый год и объем перечисленных в бюджет средств, в зависимости от объема получаемого ими газа. И перепроверить полностью весь объем, который они получали в этом году. Сегодня идет проверка, - сказал Ералы Тугжанов.Также, по словам главы региона, прорабатывается вопрос о поставке дополнительного сырья для увеличения объема производимого ТОО «КазГПЗ» газа.- Есть другие дополнительные меры, которые мы сегодня отрабатываем с двумя нефтяными компаниями, которые получают широкую фракцию углеводородов. Мы с ними ведем переговоры о сырье, с которого мы сможем получить дополнительный газ. Этот вопрос в течение двух дней будет решен. Дополнительный объем будет направлен на обеспечение населения, - отметил Ералы Тугжанов.Дополнительно на заправки Актау сегодня, 3 августа, доставят 60 тонн «голубого топлива» из Актюбинской области. Все газовозы, по словам акима области, оснащены системами GPS и их путь контролируется от завода «КазГПЗ» до заправочных станций.- Сегодня совместно с китайской компанией разрабатывается новый проект по переработке сухого - компримированного газа. Это новая технология, вокруг которой идет большая работа. Но для ее внедрения нужно время. Чтобы на сегодняшний день решить вопрос с газом, дополнительно мы заказываем объем из Актюбинской области. Это временная мера, которую надо принять. Конкретные поручения сегодня даны всем государственным органам, включая акимат Актау, который несет персональную ответственность за ту ситуацию, которая сегодня сложилась, и всем государственным органам, начиная от управления предпринимательства и органов государственных доходов, которые должны контролировать весь тот объем, который сегодня поступает на частные заправки. Поручение решить вопрос я дал три дня назад, но до конца он не решен, поэтому я сегодня лично объезжаю заправочные станции, - отметил Ералы Тугжанов.