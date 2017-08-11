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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:09

Просмотров: 974

Запустить прогулочные катамараны в Актау планируют в середине августа

Жители и гости города смогут совершить экскурсию на катамаране после завершения всех работ по благоустройству причала. Стоимость одного часа поездки составит 1000 тенге. Об этом рассказал Сергей Ворожейкин, предприниматель.

Фото Рашида Исмагилова
Завершить работы по строительству и благоустройству причала, как рассказал Сергей Ворожейкин, планируют к середине августа. Причал будет располагаться на набережной 9А микрорайона, недалеко от инсталляции I love Aktau. Оказывать услуги жителям и гостям города планируют сезонно: с начала мая до середины октября. Стоимость одного часа экскурсионной поездки, по словам Сергея Ворожейкина, составит 1000 тенге за человека.

Запустить прогулочные катамараны в Актау планируют в середине августа


- Я являюсь одним из вдохновителей данного проекта, осуществляет его моя супруга. Идея возникла два года назад. Решение принято для того, чтобы все жители и гости нашего города смогли полюбоваться на него со стороны моря. Благодаря поддержке областного акимата и выделенным на проект средствам по программе DAMU мы смогли воплотить его в жизнь. Многие говорят, что 1000 тенге - это смешная цена для такого удовольствия. Я считаю, что такую услугу нужно делать доступной для всех жителей города. Чтобы человек мог позволить себе прогулки по морю хоть каждый день, а не раз в пятилетку. На данный момент мы завершаем работы по строительству причала. В середине августа, думаю, уже запустим первые рейсы. Маршрут поездки будет такой: причал на набережной 9А микрорайона - яхт клуб «Бриз» - торговый центр «Астана» - причал на набережной 9А микрорайона. В будущем планируем установить wi-fi роутер и персональные наушники для комфорта пассажиров. Во время экскурсий пассажиры смогут узнать интересные факты об истории нашего города, - сказал Сергей Ворожейкин.

Запустить прогулочные катамараны в Актау планируют в середине августа

Запустить прогулочные катамараны в Актау планируют в середине августа


Для морских прогулок предприниматели приобрели три катамарана. Как рассказал Сергей Ворожейкин, один из них предназначен для частных поездок.

Катамаран может вместить в себя порядка 40 человек, предельный допустимый общий вес составляет 40 тонн. Цена на прогулку для детей, по словам Сергея Ворожейкина, ещё не установлена и будет зависеть от их роста. Оказывать услуги предприниматели планируют с 12:00 до 24:00.


Запустить прогулочные катамараны в Актау планируют в середине августа
Запустить прогулочные катамараны в Актау планируют в середине августа
Запустить прогулочные катамараны в Актау планируют в середине августа
Запустить прогулочные катамараны в Актау планируют в середине августа
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Комментарии ( 6 )

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Фрося (Посетители) Сегодня, 14:46
А не случится ли так, как с "Колесом обозрения"? Так это суша. А в море поопаснее будет. И есть ли компетентные комиссии, которые все это принимают, подписывают, дают добро на перевозку людей по воде, но и чтобы они несли ответственность, если что... ?
 
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  • Kito
 Саманта (Посетители) Сегодня, 14:00
выделено 100 миллионов тенге.

которые успешно осели в карманах ))) Видимо не рассчитывали на столь хорошую память читателей ))

 
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  • Саманта
 manwyk (Посетители) Сегодня, 13:56
В яхт клубе и сейчас катают.А так,конечно,большое спасибо супругам Ворожейкиным.Цена очень привлекательная.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Himi (Посетители) Сегодня, 13:45
Круто, молодцы, я с радостью покатаюсь ]
 
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  • Саманта
 Тина (Посетители) Сегодня, 13:44
а катер,катер то где,который всю весну обещали к началу лета?!
Там же и деньги вроде выделяли...

Акватакси, по проекту, рассчитано на перевозку от 20 до 25 человек. Стоимость проезда для одного пассажира ориентировочно составит около 1 000 тенге. На внедрение данной услуги в Актау, по словам Жанны Токбаевой, выделено 100 миллионов тенге.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Саманта
 Kito (Посетители) Сегодня, 13:28
А где такси водное ?
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 13:19
Со стороны фото катамарана не видно, это действительно оно help ?!

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 

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