Запустить прогулочные катамараны в Актау планируют в середине августа

Завершить работы по строительству и благоустройству причала, как рассказал Сергей Ворожейкин, планируют к середине августа. Причал будет располагаться на набережной 9А микрорайона, недалеко от инсталляции I love Aktau. Оказывать услуги жителям и гостям города планируют сезонно: с начала мая до середины октября. Стоимость одного часа экскурсионной поездки, по словам Сергея Ворожейкина, составит 1000 тенге за человека.- Я являюсь одним из вдохновителей данного проекта, осуществляет его моя супруга. Идея возникла два года назад. Решение принято для того, чтобы все жители и гости нашего города смогли полюбоваться на него со стороны моря. Благодаря поддержке областного акимата и выделенным на проект средствам по программе DAMU мы смогли воплотить его в жизнь. Многие говорят, что 1000 тенге - это смешная цена для такого удовольствия. Я считаю, что такую услугу нужно делать доступной для всех жителей города. Чтобы человек мог позволить себе прогулки по морю хоть каждый день, а не раз в пятилетку. На данный момент мы завершаем работы по строительству причала. В середине августа, думаю, уже запустим первые рейсы. Маршрут поездки будет такой: причал на набережной 9А микрорайона - яхт клуб «Бриз» - торговый центр «Астана» - причал на набережной 9А микрорайона. В будущем планируем установить wi-fi роутер и персональные наушники для комфорта пассажиров. Во время экскурсий пассажиры смогут узнать интересные факты об истории нашего города, - сказал Сергей Ворожейкин.Для морских прогулок предприниматели приобрели три катамарана. Как рассказал Сергей Ворожейкин, один из них предназначен для частных поездок.Катамаран может вместить в себя порядка 40 человек, предельный допустимый общий вес составляет 40 тонн. Цена на прогулку для детей, по словам Сергея Ворожейкина, ещё не установлена и будет зависеть от их роста. Оказывать услуги предприниматели планируют с 12:00 до 24:00.