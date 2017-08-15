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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:18

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Первоклассников Мангистау не обеспечат бесплатной школьной формой в новом учебном году

Вопрос об отмене предоставления формы первоклассникам обсудили на общереспубликанском родительском собрании. Бесплатным горячим питанием за счет бюджета обеспечат учащихся первых классов, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей. Об этом сообщила Зейнеп Тастемирова, руководитель управления образования Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области в новом учебном году в школу пойдут около 16 тысяч первоклассников. В этом году их не будут обеспечивать бесплатной школьной формой.

- Каждый год школьная форма выделялась по решению местного исполнительного органа. Но в прошлом году издан приказ Министерства образования Республики Казахстан, который обязал ввести единую школьную форму в учебных заведениях страны. В мае этого года проведено общереспубликанское родительское собрание, на котором этот вопрос обсуждался. Мы решили отменить форму для первоклассников, потому что каждая школа вместе с родителями утверждает свою форму, в каждой - разный фасон. В прошлом году мы столкнулись с проблемой, что некоторые образцы формы была сшиты из некачественного материала. Приходилось отказываться от нее и возвращать деньги в бюджет. В этом году решили деньги из местного бюджета распределить на материальную базу и закупить на эти средства оборудование для кабинетов физики, биологии и химии, - сообщила Зейнеп Тастемирова.

Бесплатное питание в новом учебном году, как сообщила Зейнеп Тастемирова, планируют предоставить более 25 тысячам детей. В их числе почти 10 тысяч детей из социально уязвимых семей, а также учащиеся первых классов.

Качество питания, по словам руководителя управления образования области, в школах и садах региона контролирует специальная комиссия. Члены комиссии выезжают в организации образования, проводят проверки и реагируют на жалобы.

- В школах области питанием учащихся обеспечивают подрядчики. В каждой школе их выбирают на конкурсной основе. По новому закону они имеют право продлевать договор не более трех раз, при соответствии всем указанным критериям и положительной характеристике руководства образовательного учреждения, - сообщила Зейнеп Тастемирова.


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Комментарии ( 1 )

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НЕТ (Посетители) Сегодня, 13:40
Такой формой, которую выдают, лучше и правда не надо.Это просто позор. Каждый родитель сам оденет своего ребенка. А малообеспеченных , конечно, не мешало бы помочь одеть.Тут уж надо было под суетиться чинушам и потрепать бюджет.
 
 

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