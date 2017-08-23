Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» стартовало в Актау

- На общешкольных родительских собраниях с участием детей мы планируем проводить лекции на тему безопасности дорожного движения, устраивать тематические конкурсы, тестирования и олимпиады, - объяснила капитан полиции.

ОПМ «Внимание, дети!», по словам Гульмиры Адилхановой, проходит в два этапа: подготовительный (с 21 по 31 августа) и основной (с 1 по 5 сентября).Инспектора МПС и административной полиции, как отметила Гульмира Адилханова, проверяют автобусы, прикрепленные к школам, на наличие лицензий, на право осуществления пассажирских перевозок. Обращают внимание и на соблюдение требований безопасности при организации перевозок школьников. Выявленные недостатки и нарушения будут направлены в управление образования и соответствующие службы. В местах расположения общеобразовательных и дошкольных учреждений обследуют эксплуатационное состояние улично-дорожной сети на наличие пешеходных переходов, лежачих полицейских. С участием школьников полицейские проведут анализ мест локальных очагов аварийности и разработают безопасные маршруты движения детей в школу, из школы.Во время акции усилен контроль за применением ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.В период с 1 по 5 сентября возле учебных заведений будут дежурить наряды полиции. В школах пройдет Единый интерактивный урок-диспут по безопасности дорожного движения.За семь месяцев 2017 года в Актау произошло 12 ДТП с участием детей. Один ребенок скончался и 11 получили различные травмы. За аналогичный период прошлого года произошло 15 аварий, где погиб один ребенок и 14 пострадали. По сравнению с прошлым годом, как отметила Гульмира Адилханова, количество ДТП с участием детей сократилось на 20%.