Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» стартовало в Актау

Инспектора МПС и административной полиции, как отметила Гульмира Адилханова, проверяют автобусы, прикрепленные к школам, на наличие лицензий, на право осуществления пассажирских перевозок. Обращают внимание и на соблюдение требований безопасности при организации перевозок школьников. Выявленные недостатки и нарушения будут направлены в управление образования и соответствующие службы. В местах расположения общеобразовательных и дошкольных учреждений обследуют эксплуатационное состояние улично-дорожной сети на наличие пешеходных переходов, лежачих полицейских. С участием школьников полицейские проведут анализ мест локальных очагов аварийности и разработают безопасные маршруты движения детей в школу, из школы.
Во время акции усилен контроль за применением ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
В период с 1 по 5 сентября возле учебных заведений будут дежурить наряды полиции. В школах пройдет Единый интерактивный урок-диспут по безопасности дорожного движения.
За семь месяцев 2017 года в Актау произошло 12 ДТП с участием детей. Один ребенок скончался и 11 получили различные травмы. За аналогичный период прошлого года произошло 15 аварий, где погиб один ребенок и 14 пострадали. По сравнению с прошлым годом, как отметила Гульмира Адилханова, количество ДТП с участием детей сократилось на 20%.
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