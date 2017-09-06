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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 4800

Жители Мангистау пересылают друг другу сообщения о «чупакабре»

Жители Мангистау пересылают друг другу в мессенджерах и социальных сетях сообщения о некоем звере «чупакабра», который нападает по ночам на домашний скот. В сообщениях говорится, что в селе Каракудук в Каракиянском районе некое существо убивает домашних животных и пьет их кровь. Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию не подтвердили ни в прокуратуре Жанаозена, ни в РОВД Каракиянского района.

Фото взято из рассылки
В мессенджерах люди пересылают друг другу видео, фото и аудиозаписи о существе, которое убивает скот по ночам.

Жители Мангистау пересылают друг другу сообщения о «чупакабре»


Согласно данным сервиса Google-картинки, это изображение появилось в сети несколько лет назад. Оно иллюстрирует сообщения о существе «чупакабра», которое видели в разных регионах Казахстане и России.

Жители Мангистау пересылают друг другу сообщения о «чупакабре»


- Люди повсюду говорят, что в аулах не осталось кошек. Это существо пьет их кровь, а затем выбрасывает их тела. Моя соседка рассказала, что утром, примерно в 5 часов, он залез к нам, порвал сетку и всех курят убил. Она услышала и начала светить фонарем, он сбежал. Убил всех курят, благо успели спасти баранов. Аксакалы ходили в акимат, попросили солдат. Ребята на машине пытались догнать. У одного нога сломалась, он потом умер, остальные сбежали, - сообщения такого содержания вместе с фотографиями и видео сегодня, 6 августа, активно распространяются в социальных сетях жителями Мангистау.

В других сообщениях говорится, что «чупакабра» нападает на животных возле Жанаозена в селе Каракудук (Каракиянский район).

- Там паника. Говорят есть очевидцы. Ночью солдат направили. Я созванивался с жительницей этого поселка, она подтвердила, - говорится в сообщении.

Жители Мангистау пересылают друг другу сообщения о «чупакабре»


Жители Мангистау пересылают друг другу сообщения о «чупакабре»


В РОВД Каракиянского района информацию о «чупакабре» не подтвердили.

- Сообщений или заявлений к нам не поступало. Никто не просил о помощи. Возможно, это сплетни, - говорят сотрудники ведомства.

В прокуратуре Жанаозена также впервые слышат о неизвестном существе.

- У нас все спокойно, никаких волнений нет, - сказал Омар Сутбаев, прокурор Жанаозена.





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Комментарии ( 16 )

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audit (Посетители) Сегодня, 15:47
это осеннее, через пару месяцев пройдет
 
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  • Tatyana01
 Mirror (Посетители) Сегодня, 15:15
Уважаемый редактор! Может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то руины говорят.
 
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  • Tatyana01
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 15:09
Так нужно тогда шею заматывать чем нить животным) Шарфик-античупакабра)
 
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  • Tatyana01
 Тина (Посетители) Сегодня, 14:52
Цитата: Tatyana01
Причиной "высасывания" крови могут быть грызуны (хорек итд), а могут быть и паразиты, питающиеся лимфой....


у наших глотки были прокусаны, мы думаем что куницы какие или хорьки, но нет нет смеялись конечно что это чупакабра была)))

Цитата: Lika
Может это змеи?

Змеи так кровь не сосут, да и не знаю я таких змей,которые б только кровь высасывали,по крайней мере у нас

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Lika (Посетители) Сегодня, 14:44
Цитата: Тина
В том году у нас на СОТ Южник такая беда была, из всех куриц кровушку кто выпил, а самих птиц жрать не стал вообще

Может это змеи?

У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.

© Никколо Макиавелли
 
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  • бася
  • Швейк
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 14:35
Гы.... lol Знаем мы энтих чупыркаб на двух ногах rofl

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:26
Осындай құбыжықтар қалада толып жүр. Жолдың бойында тұратын әдеттерi бар ...
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:02
Tatyana01,
На машине догоняли ... и сломалась нога??? И вправду, нечисть какая-то...


По прямой извилистой дороге,
Через лес и горы напрямик,
Ехали на поминки уроды,
И вёз их бесколёсный грузовик.

За рулём у них сидел безрукий,
А безногий жал на тормоза,
А слепой указывал дорогу,
А глухой сигналил без конца.

Вдруг из леса высыпала банда -
Грузовик пришлось остановить,
Тут немой глухому что-то крикнул,
А безрукий вынул дробовик.

Раздались два выстрела слепого,
Главаря убил он наповал,
Остальные в страхе разбежались -
Их безногий быстро догонял (с) boyan lol
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 13:13
ффф,
Вы удивитесь, но паразиты размножаются стремительно и могут поражать целые стада.... Могут быть летучие мыши....
Уж точно не "Чебурашка" на борьбу с которымнадо внутренние войска подымать....
Ветеринара надо вызывать....

Взрослые люди, вроде....
 
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  • Lika
 ффф (Посетители) Сегодня, 13:04
Периодически то там, то тут гибнет скот и птица, кто то выпивает у них кровь. Причем в приличных масштабах, так что это либо стая хорьков-переростков, сбежавших из леса в нашу полупустыню, либо тупой паразит, который предпочитает выпить всю кровь за раз и сдохнуть. Либо крупный хищник, питающийся кровью. Что мне кажется более логичным. Был же леопард в конце-концов. Так что все возможно.

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