SCAT объявил об открытии авиарейсов из Актау в Шарджу

- Авиакомпания открывает новое регулярное направление в третий по величине город Объединённых Арабских Эмиратов, популярный курорт, расположенный на берегу Персидского залива, - отметили в пресс-службе авиакомпании.
Приобрести билеты можно онлайн на сайте компании или в авиакассах города.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 52-28-83, 51-63-79, 60-97- 55.
Напомним, самолеты компании SCAT также осуществляют рейсы из Актау в Ереван, Астрахань, Минеральные Воды, Краснодар, Махачкалу, Баку, Москву и Стамбул.