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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:14

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SCAT объявил об открытии авиарейсов из Актау в Шарджу

Самолеты компании начнут осуществлять перевозку пассажиров из аэропорта Актау в Шарджу и обратно с 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT.

Фото Руслана Духиева
Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю — каждый четверг и воскресенье из Актау в Шарджу. Каждый понедельник и пятницу из Шарджы в Актау. Время в пути составит три часа. Минимальная стоимость билета в одну сторону 62 356 тенге.

- Авиакомпания открывает новое регулярное направление  в третий по величине город Объединённых Арабских Эмиратов, популярный курорт, расположенный на берегу Персидского залива, - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте компании или в авиакассах города. 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 52-28-83, 51-63-79, 60-97- 55. 

Напомним, самолеты компании SCAT также осуществляют рейсы из Актау в Ереван, Астрахань, Минеральные Воды, Краснодар, Махачкалу, Баку, Москву и Стамбул.


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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:35
А безвиз с ОАЭ уже действует?
 
 

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