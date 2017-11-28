В Мангистау водителя и полицейского оштрафовали за взятку в 1000 тенге

Нургуль Жанназарова. Фото пресс-службы департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области

Полицейский, согласно материалам дела, принял у водителя взятку - 1000 тенге. Правонарушение, совершенное на трассе Актау-Каламкас, выявили сотрудники управления собственной безопасности ДВД Мангистауской области. Для расследования дело передали в департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.



- Водитель объяснил, что хотел избежать ответственности и предложил незаконное вознаграждение, на что инспектор полиции согласился. Полицейский нарушил статью 677 КоАП РК (Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом), - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.



Инспектора в судебном порядке обязали выплатить штраф в размере 600 МРП (1 361 400 тенге). Водителя оштрафовали на 200 МРП - 453 800 тенге.



- В Мангистауской области это первый случай, когда суд принял постановление о привлечении обеих сторон к ответственности. Решение вынес специализированный административный суд Тупкараганского района. Мы уверены в том, что это послужит уроком для других. Я призываю всех участников дорожного движения не нарушать Законы РК и помнить, что перед законом все равны, - сказала Нургуль Жанназарова, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.