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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 1599

В Мангистау водителя и полицейского оштрафовали за взятку в 1000 тенге

Полицейский не привлек водителя к ответственности за отсутствие документов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

Нургуль Жанназарова. Фото пресс-службы департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области
Полицейский, согласно материалам дела, принял у водителя взятку - 1000 тенге. Правонарушение, совершенное на трассе Актау-Каламкас, выявили сотрудники управления собственной безопасности ДВД Мангистауской области. Для расследования дело передали в департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

- Водитель объяснил, что хотел избежать ответственности и предложил незаконное вознаграждение, на что инспектор полиции согласился. Полицейский нарушил статью 677 КоАП РК (Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом), - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

Инспектора в судебном порядке обязали выплатить штраф в размере 600 МРП (1 361 400 тенге). Водителя оштрафовали на 200 МРП - 453 800 тенге.

- В Мангистауской области это первый случай, когда суд принял постановление о привлечении обеих сторон к ответственности. Решение вынес специализированный административный суд Тупкараганского района. Мы уверены в том, что это послужит уроком для других. Я призываю всех участников дорожного движения не нарушать Законы РК и помнить, что перед законом все равны, - сказала Нургуль Жанназарова, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.


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Комментарии ( 5 )

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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 14:00
Парадокс — зарплата гаишника в месяц — сто тысяч тенге, а в день — десять!))))))))))))
hypnosis
 
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  • Animonta
  • Гульнар Капарова
 Тихо (Посетители) Сегодня, 12:49
Миллиардами воруют и хоть бы хны,а тут за штуку подведут под монастырь обоих.
 
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  • Егерь
  • Тихо
  • Animonta
  • Гульнар Капарова
 Краснов (Посетители) Сегодня, 12:06
Охота на ведьм. Реальные мздоимцы вне зоны досягаемости. Новость - шлак.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Тихо
  • Валерий_М
  • Гульнар Капарова
 фраерок (Посетители) Сегодня, 11:40
Водитель объяснил, на что инспектор полиции согласился

lol lol lol
 
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  • Вован
  • русалка
  • Егерь
  • Kain-Livesy
  • Тихо
  • Animonta
  • Валерий_М
  • Гульнар Капарова
 Orion (Посетители) Сегодня, 11:32
"Перед законом все равны"
Это можно применять только в отношении обычных граждан, а вы попробуйте применить это к людям кто сидит повыше.
 
 

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