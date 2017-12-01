Радостно через 50 лет будет увидеть весь зеленый город Шевченко... Текст послания поколению 2017 года

Текст послания комсомольцев 1967 года поколению 2017-го:«Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Письмо в 2017 год — тем, кого еще сейчас нет. Пионеры великой родины Советов, славный юбилей столетия нашей страны, приветствуем и поздравляем вас! Ну, пионеры, откликайтесь!Мы пишем вам в знаменательный день, в день рождения нашей советской страны. Ей сегодня 50!Вам, пионерам далекого года, обгоняя луч быстрого света, улетают наши мечты пионеров 20 века. Кто вы, какие вы? Пионеры 2017-го.Готовя это письмо, мы, пионеры 67-го, знали, что вас еще нет. Вы будете нашими внуками, у вас будет жизнь еще интереснее и полнее, о нашей жизни вы узнаете лишь по картинкам, книгам и фильмам, но не забывайте, что наше настоящее родилось в труде тысячи людей.Мы, люди 70-х годов, свидетели полета первого советского человека в космос, осуществления мягкой посадки автоматической станции «Венера-4» на планету Венера, и стыковки спутников 186 и 188 в Космосе.На месте этого красивого города Шевченко, названного в честь великого украинского поэта-кобзаря, всего лишь 10 лет назад, в 1957 году, стояли первые палатки. Полуостров раньше назывался полуостровом тысячи кишлаков, сейчас он называется полуостровом сокровищ. За 2-3 последних года развития Мангышлака построены поселки Узень, Жетыбай, Ералиево, которые в ваши дни будут называться городами...Наши отцы и матери, старшие братья и сестры обновляют эту пустыню, они также героически трудятся на благо грядущего светлого, верны советам великого Ленина, как и их отцы в годы октябрьской революции, Гражданской и Отечественной войны. И мы, их дети, свято верны революционной чести гражданина страны советов.Мы обновим и покорим многие гектары знойной пустыни, построим чудесные многоэтажные корпуса жилых домов, десятки промышленных предприятий. Наши поселки и города полуострова будут связаны электрифицированными железными дорогами, тысячи тонн черного золота, пульсируя, потекут по нашим мангышлакским нефтепроводам.Страна кочевников, скотоводов станет страной солнца, страной истинной человеческой радости, да и радостно через 50 лет будет увидеть совсем не жаркий, весь зеленый город Шевченко. Мы верим, что через 50 лет вы сами по своей воле будете регулировать погоду, создавать благоприятный для человека климат, при котором летом не будет изнуряющей жары, а зимой леденящего ветра, будет создан настоящий зеленый оазис, основателями которого являемся мы.За историю покорения Мангышлака мы знаем немало знаменательных дат, которые мы, по традиции старших, тоже празднуем. 6 июля - в этот день 1961 года скважина №6 на месторождении Жетыбай дала первый фонтан Мангышлакской нефти. 29 июня 1964 года в город Шевченко прибыл первый состав по новой железной дороге Макат-Актау. 10 июля 1965 года из поселка Узень отправлен первый эшелон нефти. 10 октября 1966 года отшвартован от морского порта Актау первый теплоход Джабраил с мангышлакской нефтью в Волгоград. В марте 1967 года заложена аллея 50-летия октября.В юбилейном году в школах города открыты три музея Владимира Ильича Ленина, мы уверены, что такие же знаменательные даты будут и в грядущум 50-летии, и поэтому ваша задача - все эти традиционные мангышлакские праздники передать своему поколению. Сейчас работают на двух месторождениях Узеня и Жетыбая 237 скважин.Построена железная дорога Макат-Узень, автотраса Шевченко-Узень - мы их называем дорогами жизни. Строится атомный опреснитель, с вводом которого еще более ускорится преображение пустыни. Мангышлак является всесоюзной комсомольской ударной стройкой по комплексу освоения нефтяных и газовых месторождений. Здесь живут и работают люди 52 национальностей со всех концов нашей страны. Рядом с коммунистами трудятся и учатся 12 тысяч комсомольцев и 7 тысяч пионеров. В городе Шевченко 57 тысяч жителей, в рабочих поселках Ералиево и Жетыбай — 18 тысяч, в Узене — 28 тысяч. Численность населения растет с каждым днем.Мангышлак добр и ласков к тем, у кого настойчивый и смелый характер. Их имена будут жить веками из поколения в поколения. У нас есть такие и сейчас: Тулегали Кадыров, Суеген Салманов, Скалык Раскалиев, Николай Петров, Мария Трифонова, Виктор Борщ, Геннадий Шевченко, Рафаэль Муртазин — это те, кому будет петь песню Мангышлак из века в век. Это первые герои полуострова, они будут бессмертны и в памяти наших детей и внуков.В городе у нас есть почетные пионеры и комсомольцы, и почетные жители города, чья жизнь является примером для молодого поколения. Это лауреаты Ленинской премии, товарищи Рубен Арамисович Григорян, Халел Джагапарович Узбекгалиев, Валентин Петрович Токарев, Борис Михайлович Борисов, Сафи Утебаевич Утебаев, Рахмет Утесинович Утесинов, Николай Васильевич Смольников, Борис Антонович Тронч.Мы гордимся ими. Дорогие ребята! Сегодня нашей любимой родине перевалило за 50 лет, быстро промчатся годы, подрастете и вы, возьмете эту традиционную эстафету в свои руки. Желаем вам, пионерам 21 века, гордо и весело нести знамя этой эстафеты, поднятой нашими дедами в октябре 1917-го, счастья вам.Счастья вам и радости, юные жители чудесного и величественного города, пионеры великого Союза Советских Социалистических Республик, в борьбе за дело Ленинской коммунистической партии будьте готовы! Пионеры Шевченко».