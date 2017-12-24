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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:57

Просмотров: 5334

В Актау признали аварийными 19 домов

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов посетил ряд объектов в Актау.

Фото пресс-службы акима Мангистасукой области
Ералы Тугжанов ознакомился с ходом строительства нового жилья взамен ветхого в 3 микрорайоне.

В период с 2006 по 2013 годы инвестор снес четыре аварийных дома на 64 квартиры и построил на этом месте четыре новых дома на 240 квартир.

В 2014 году городской акимат принял программу по ликвидации аварийных домов на 2014-2019 годы и подписал соглашение с ТОО «Курылыс Строй Сервис». Суть соглашения заключается в том, что инвестор сносит аварийные дома, строит новое жилье и переселяет в них жителей аварийных домов. Городской акимат, в свою очередь, занимается реконструкцией инфраструктуры: инженерных сетей и автомобильных дорог этого микрорайона.

Программа состоит из трех этапов.

Первый этап был завершен в 2016 году. На месте аварийного дома №14 был построен 100-квартирный жилой дом, куда переселили жителей пяти аварийных домов, заселивших 77 квартир.

Второй этап был завершен в ноябре 2017 года. На месте аварийного дома №12 был построен 100-квартирный жилой дом, куда переселили жильцов четырех ветхих домов на 64 квартиры. На месте дома №17 было построено коммерческое жилье - 125-квартирный дом.

Реализация третьего этапа запланирована со ІІ квартала 2018 по IV квартал 2019 года. На месте трех аварийных домов будут построены два жилых дома на 100 и 60 квартир. В эти жилые дома переселят жильцов шести ветхих домов на 96 квартир.

Аким Ералы Тугжанов поручил и дальше осуществлять реализацию программы.

- Со стороны акимата будет продолжена работа по реконструкции инженерных сетей в 3 микрорайоне. Это ремонт всех систем водоснабжения, канализации, отопления, газификации, электроснабжения, телефонизации, благоустройство внутридворовых территорий и ремонт автомобильных дорог, - сказал аким области.


Также Ералы Тугжанов поручил провести анализ по жилым домам в 3 микрорайоне, и проработать вопрос привлечения инвесторов для дальнейшей работы по программе «Снос ветхого жилья города Актау».


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Комментарии ( 4 )

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  • Papirosso
 RRR (Посетители) Сегодня, 03:14
Как говорит Собянин, одна пятиэтажка -это одна высотка, только лежачая. На ее месте можно построить несколько одноподъездных высоток, с большим количеством квартир. Так и здесь. Снесли 64 квартиры, а построили 240. Что из этого следует? 64 семьи, я надеюсь, получили жильё, а 76 квартир продали по рыночной стоимости. Навар приличный...
 
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  • Papirosso
 Gaholimy (Посетители) Сегодня, 03:01
Как бы эти новостройки не развалились раньше ветхих домов!
 
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 well65 (Посетители) Вчера, 22:44
2 - 14 дом трещина с 4 этажа до 1 в торцевых кв ближе к радуге сторона дома...Как там люди живут...
 
-1
  • leo529
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Empro (Посетители) Вчера, 21:54
Хорошо работают, давно пора. На подходе 1 и 2 микрорайоны. Дома 60-х годов.
 
 

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