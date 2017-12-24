В Актау признали аварийными 19 домов

- Со стороны акимата будет продолжена работа по реконструкции инженерных сетей в 3 микрорайоне. Это ремонт всех систем водоснабжения, канализации, отопления, газификации, электроснабжения, телефонизации, благоустройство внутридворовых территорий и ремонт автомобильных дорог, - сказал аким области.

Ералы Тугжанов ознакомился с ходом строительства нового жилья взамен ветхого в 3 микрорайоне.В период с 2006 по 2013 годы инвестор снес четыре аварийных дома на 64 квартиры и построил на этом месте четыре новых дома на 240 квартир.В 2014 году городской акимат принял программу по ликвидации аварийных домов на 2014-2019 годы и подписал соглашение с ТОО «Курылыс Строй Сервис». Суть соглашения заключается в том, что инвестор сносит аварийные дома, строит новое жилье и переселяет в них жителей аварийных домов. Городской акимат, в свою очередь, занимается реконструкцией инфраструктуры: инженерных сетей и автомобильных дорог этого микрорайона.Программа состоит из трех этапов.Первый этап был завершен в 2016 году. На месте аварийного дома №14 был построен 100-квартирный жилой дом, куда переселили жителей пяти аварийных домов, заселивших 77 квартир.Второй этап был завершен в ноябре 2017 года. На месте аварийного дома №12 был построен 100-квартирный жилой дом, куда переселили жильцов четырех ветхих домов на 64 квартиры. На месте дома №17 было построено коммерческое жилье - 125-квартирный дом.Реализация третьего этапа запланирована со ІІ квартала 2018 по IV квартал 2019 года. На месте трех аварийных домов будут построены два жилых дома на 100 и 60 квартир. В эти жилые дома переселят жильцов шести ветхих домов на 96 квартир.Аким Ералы Тугжанов поручил и дальше осуществлять реализацию программы.Также Ералы Тугжанов поручил провести анализ по жилым домам в 3 микрорайоне, и проработать вопрос привлечения инвесторов для дальнейшей работы по программе «Снос ветхого жилья города Актау».