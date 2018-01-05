С 1 января 2018 года цена на сжиженный газ в Мангистауской области поднялась на 16,5%

Брифинг по газу

Стоимость сжиженного газа, по словам Тимура Садвакасова, увеличилась на 10% согласно приказу министерства энергетики Республики Казахстан. Новая цена была установлена с 1 января по 31 марта 2018 года. К этой сумме добавилась стоимость услуг газосетевой организации, которая появилась в Мангистауской области и взяла на себя функции распределения газа, и в итоге стоимость топлива увеличилась на 16,5%.



- Сегодня стоимость газа составила 38 701 тенге за тонну без учета НДС. Ранее она составляла 34 тысячи. На сегодняшний день в городах и районах области сжиженный газ на автогазозаправочных станциях стоит в среднем 55 тенге за литр, в некоторых районах 60-65 тенге с учетом логистики. По сравнению с другими областями у нас в области самая низкая цена по республике, - отметил Тимур Садвакасов.



В новую стоимость газа вошла и оплата услуг газосетевой организации, созданной в регионе с 1 января 2018 год.



- Распределение газа происходит согласно закону «О газе и газоснабжении», согласно которому производители обязаны отпускать газ через газосетевую организацию. Раньше она была у нас одна - «Казмунайгаз Онемдери», но они распределяли только по своим заправкам, в связи с чем заводу «КазГПЗ» приходилось напрямую работать с индивидуальными предпринимателями. Руководством области было принято решение создать еще одну организацию - ТОО «Скай ЛТД», с которой мы сейчас работаем. В январе мы отпустим 13 540 тонн газа, из них 4 500 тонн - «Казмунайгаз Онемдери», а остальные 9545 тонн - «Скай ЛТД», и они уже реализуют розничным реализаторам. Таким образом мы привели распределение газа по области в соответствии с законом. Если же у нас будут излишки газа, мы можем распределять их сами, но так как в данный момент потребность в области в газе большая, весь газ отдается через газосетевую организацию. И с ее помощью вопросы с индивидуальными предпринимателями у нас исчерпаны, - прокомментировал Накберген Тулепов, директор завода «КазГПЗ».



Прогнозов о том, как изменится стоимость газа в апреле, местные власти не дают.



- На сегодняшний день стоимость газа увеличилась на 16,5%. Прогнозов о том, как изменится цена после 31 марта, пока нет. Министерство энергетики может менять цену или оставлять ее на прежнем уровне каждый квартал. Данный приказ будет действовать три месяца, - сказал Тимур Садвакасов.



Не исключают местные власти, что могут измениться тарифы на проезд.



- Сейчас увеличивается число автотранспортных средств, переходящих на газ. На январь у нас было зарегистрировано 80 578 единиц автотехники, которые перевели свои машины на газ, сегодня уже 88 513. То есть увеличение на 10-15%, или на восемь тысяч машин. Потребление газа сильно увеличивается. И из-за того, что цена на газ увеличится, тарифы тоже, возможно, немного увеличатся, - отметил Тимур Садвакасов.



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