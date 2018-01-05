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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 20:03

Просмотров: 656

С 1 января 2018 года цена на сжиженный газ в Мангистауской области поднялась на 16,5%

В Мангистауской области с 1 января 2018 года стоимость сжиженного газа выросла на 16,5% и достигла на разных заправках региона от 55 до 65 тенге за литр. Новая цена будет держаться до 31 марта 2018 года. В связи с подорожанием голубого топлива могут вырасти и тарифы на проезд. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций Мангистауской области сообщил Тимур Садвакасов, исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Брифинг по газу
Стоимость сжиженного газа, по словам Тимура Садвакасова, увеличилась на 10% согласно приказу министерства энергетики Республики Казахстан. Новая цена была установлена с 1 января по 31 марта 2018 года. К этой сумме добавилась стоимость услуг газосетевой организации, которая появилась в Мангистауской области и взяла на себя функции распределения газа, и в итоге стоимость топлива увеличилась на 16,5%.

- Сегодня стоимость газа составила 38 701 тенге за тонну без учета НДС. Ранее она составляла 34 тысячи. На сегодняшний день в городах и районах области сжиженный газ на автогазозаправочных станциях стоит в среднем 55 тенге за литр, в некоторых районах 60-65 тенге с учетом логистики. По сравнению с другими областями у нас в области самая низкая цена по республике, - отметил Тимур Садвакасов.

В новую стоимость газа вошла и оплата услуг газосетевой организации, созданной в регионе с 1 января 2018 год.

- Распределение газа происходит согласно закону «О газе и газоснабжении», согласно которому производители обязаны отпускать газ через газосетевую организацию. Раньше она была у нас одна - «Казмунайгаз Онемдери», но они распределяли только по своим заправкам, в связи с чем заводу «КазГПЗ» приходилось напрямую работать с индивидуальными предпринимателями. Руководством области было принято решение создать еще одну организацию - ТОО «Скай ЛТД», с которой мы сейчас работаем. В январе мы отпустим 13 540 тонн газа, из них 4 500 тонн - «Казмунайгаз Онемдери», а остальные 9545 тонн - «Скай ЛТД», и они уже реализуют розничным реализаторам. Таким образом мы привели распределение газа по области в соответствии с законом. Если же у нас будут излишки газа, мы можем распределять их сами, но так как в данный момент потребность в области в газе большая, весь газ отдается через газосетевую организацию. И с ее помощью вопросы с индивидуальными предпринимателями у нас исчерпаны, - прокомментировал Накберген Тулепов, директор завода «КазГПЗ».

Прогнозов о том, как изменится стоимость газа в апреле, местные власти не дают.

- На сегодняшний день стоимость газа увеличилась на 16,5%. Прогнозов о том, как изменится цена после 31 марта, пока нет. Министерство энергетики может менять цену или оставлять ее на прежнем уровне каждый квартал. Данный приказ будет действовать три месяца, - сказал Тимур Садвакасов.

Не исключают местные власти, что могут измениться тарифы на проезд.

- Сейчас увеличивается число автотранспортных средств, переходящих на газ. На январь у нас было зарегистрировано 80 578 единиц автотехники, которые перевели свои машины на газ, сегодня уже 88 513. То есть увеличение на 10-15%, или на восемь тысяч машин. Потребление газа сильно увеличивается. И из-за того, что цена на газ увеличится, тарифы тоже, возможно, немного увеличатся, - отметил Тимур Садвакасов.

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Комментарии ( 11 )

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  • шевченко
 Ёж (Посетители) Сегодня, 21:29
Цитата: Trykster
Зато наглости хоть отбавляй.

Нужно тоошку открывать. По распределению газа. Воздух гонять за красивое бабло. Подвинуть цену до 80 тугриков придется, правда. А чё, народ у нас попыхтит, да угомонится. На дула автоматов никто лезть не хочет. Уж лучше газ по 80, чем маслина в башке. kill
 
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  • Ёж
  • мунайши73
  • Ну Ну
  • mer
 Trykster (Посетители) Сегодня, 21:20
Цитата: Ну Ну
, на скок процентов то подорожал газ

Пишут 10% а по моему у них с математикой плохо.Зато наглости хоть отбавляй.

Цитата: mer
Дожились, просто верх цинизма

Это наглость,когда у нас свой Каз ГПЗ.
 
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  • Lesnik
  • Trykster
  • мунайши73
  • шевченко
  • mer
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 21:11
А если вспомнить скоко стоил газ в январе 2017г, на скок процентов то подорожал газ за 1 год question omg
 
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  • Lesnik
 mer (Посетители) Сегодня, 20:50
Нормально создали прокладку,законную,для обогащения,вот так смехошарики,оказывается цирк и клоуны все на месте,ни кто никуда не уехал,молодняк рвётся к власти забирая свои куски. Дожились, просто верх цинизма. Когда нибудь вас точно на вилы поднимут.
 
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  • Trykster
  • мунайши73
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:47
, эти ежи как тараканы- со всех щелей прут. Возможно, это ту шарашку, которая хотела счетчики из хат выносить, по бырому переобули?

Ежи, ехайте обратно в юко! fuck
 
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  • Lesnik
  • мунайши73
 Trykster (Посетители) Сегодня, 20:43
Цитата: Mestnyi
Долго думал, что тут написать. Ничего цензурного в голову не приходит.

Давай я за тебя толерантно как могу. Господа когда же вы все насытитесь и лопнете от объедания,а мы с удовольствием поприсутствуем на прощании с вами.
 
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  • Lesnik
  • mer
 Santa (Посетители) Сегодня, 20:42
Какие 10%? Вы вообще в школе учились? Подняли с 34000 до 38700 - это 13.8%
И нафига эти посредники в виде Скай ЛТД, добавь пару человек в штат КазГПЗ, для курирования продажи газа и всё!
 
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  • Lesnik
 Kirilka (Посетители) Сегодня, 20:37
"Хорошо", газ подорожал, теперь наверно на всех заправках будет. Приехал в любое время и заправился без проблем???
 
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  • Kirilka
  • Animonta
  • Trykster
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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:29
Только зарплаты не вздумайте поднимать, мудрецы! fuck

Причина повышения ясна-
К этой сумме добавилась стоимость услуг газосетевой организации, которая появилась в Мангистауской области и взяла на себя функции распределения газа, и в итоге стоимость топлива увеличилась на 16,5%.


Кому принадлежит кормушка, огласите, пожалуйста. Не секрет, надеюсь?
 
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  • Animonta
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 синдбад (Посетители) Сегодня, 20:25
Не понимаю:зачем плодить посредников в лице ТОО"Скай ЛТД"-если это приводит к росту цен?Опять своих родных трудоустраивают на тёплое место.Мракобесие и плевок в лицо народу.
 
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