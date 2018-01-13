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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 06:08

Просмотров: 1131

Марат Шушаков: Названия улиц в Актау не прижились

Официально названия в Актау имеют площади Астана и Площадь государственных церемоний. Правовых актов о наименовании других городских объектов в маслихате Актау нет. Почему в Актау нет официальных названий улиц, рассказал Марат Шушаков, директор музея Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК).

Фото Рашида Исмагилова
По данным, предоставленным городским маслихатом, в Актау официальные названия имеют две площади. Так, площадь Астана перед зданием городского акимата получила своё название 26 апреля 2008 года — решение городского маслихата №8/84. Территория под условным названием «Фонтан» в 12 микрорайоне Актау была переименована в Площадь государственных церемоний 14 августа 2009 года решением городского маслихата №22/209.

- Кроме того, городской маслихат принял решение №37/334 «О наименовании «Проспектом независимости»» дороги от здания областного акимата до трассы Актау-Бейнеу. Однако в соответствии со статьей 21-1 Закона РК от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» данное решение признано утратившим силу 11 марта 2016 года. Других правовых актов о наименовании составных частей города, таких как микрорайоны, площади, проспекты, бульвары, улицы, переулки, у нас нет, - рассказали в маслихате Актау.

Как рассказал Марат Шушаков, в 1972 году некоторым улицам в Актау дали официальные названия. Журналист Lada.kz пытался найти данные об этом в областном и городском архивах, отделе архитектуры и строительства, в маслихате Актау, но безрезультатно.

- Это может быть из-за того, что Мангистауская область как таковая появилась только в 1973 году, а решения были приняты исполкомом города в 1972 году, когда Шевченко относился к Гурьевской области. В любом случае в основе планировки города - микрорайоны. Когда люди сюда начали переезжать из других городов Советского Союза, им была неудобна и непривычна такая адресная система. Поэтому на городском совете депутатов трудящихся 16 марта 1972 года было принято решение «О наименовании улиц города Шевченко №7-76Г». Правда, инициатива не прошла и названия улиц не прижились. Сейчас мало где можно найти эти данные. Но они есть в сборнике архивных материалов «Жемчужина Каспия», - сказал Марат Шушаков.

Выдержка, зачитанная директором музея ПГМК из сборника «Жемчужина Каспия»:

«Решение исполкома Шевченковского городского совета депутатов трудящихся «О наименовании улиц города Шевченко №7 – 76Г» от 16 марта 1972 года. С развитием города, строительством новых микрорайонов и определением сети городских улиц исполком решает:
1) Именовать улицу №1 в отрезке от улицы №3 до №6 «Молодёжной»;
2) В отрезке от улицы №6 до №14 именовать «Железнодорожной»;
3) Улицу №3 в отрезке от улицы №8 по направлению развития города улицей «Ленина».

Поисковая система «Яндекс Карты» между тем показывает наименования улиц на карте города. Так, по данным системы, дорога от 4 микрорайона до микрорайона «Самал» имеет название «Приморский бульвар». Дорога, идущая между 5 и 7 микрорайонами до станции «Меловая», называется «Улица нефтяников». Центральная дорога, идущая от жилого комплекса «Грин Парк» до гостиницы «Актау», именуется «Проспект первого президента РК». Подробнее посмотреть по карте можно здесь.

Марат Шушаков: Названия улиц в Актау не прижились


Марат Шушаков: Названия улиц в Актау не прижились


Напомним, жители Актау рассказали, насколько им удобна существующая в городе адресная система.


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Комментарии ( 4 )

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  • ЁмоЁ
  • Ну Ну
  • master_kz
 Ёж (Посетители) Сегодня, 11:08
Вижу, наша власть всерьез страдает болезнью переименования. Не в ту степь направлен полет вашей мысли, дорогущие наши небожители. Нужно менять облик улиц и уровень жизни населения в лучшую сторону. Сколько не говори "халва" во рту сладко не станет. Даже если переименовать страну- это никак не отразится на благосостоянии людей. Меняйте свои мозги, мудрецы!
 
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  • ЁмоЁ
  • Алексей Хуторной
  • Ёж
  • Papirosso
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:18
Не нужно ничего менять, не усложняйте в первую очередь работу скорой помощи
 
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  • ЁмоЁ
  • Ёж
  • Papirosso
 БСК22 (Посетители) Сегодня, 09:58
ЁмоЁ,чую новый командир решил и сюда руку приложить. Это же сколько денег с народа можно стрясьти, если поменять адресную систему в Актау. Это золотое дно. ЦОНу на несколько лет работы.
 
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  • Ян
  • Ёж
  • Papirosso
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 07:33
к чему данное нам подкинуто?, привыкли мы к такой нумерации, люди прижились уж сколь лет, а вот отношения к людям всё там же...
 
 

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