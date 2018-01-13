Марат Шушаков: Названия улиц в Актау не прижились

- Кроме того, городской маслихат принял решение №37/334 «О наименовании «Проспектом независимости»» дороги от здания областного акимата до трассы Актау-Бейнеу. Однако в соответствии со статьей 21-1 Закона РК от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» данное решение признано утратившим силу 11 марта 2016 года. Других правовых актов о наименовании составных частей города, таких как микрорайоны, площади, проспекты, бульвары, улицы, переулки, у нас нет, - рассказали в маслихате Актау.
Как рассказал Марат Шушаков, в 1972 году некоторым улицам в Актау дали официальные названия. Журналист Lada.kz пытался найти данные об этом в областном и городском архивах, отделе архитектуры и строительства, в маслихате Актау, но безрезультатно.
- Это может быть из-за того, что Мангистауская область как таковая появилась только в 1973 году, а решения были приняты исполкомом города в 1972 году, когда Шевченко относился к Гурьевской области. В любом случае в основе планировки города - микрорайоны. Когда люди сюда начали переезжать из других городов Советского Союза, им была неудобна и непривычна такая адресная система. Поэтому на городском совете депутатов трудящихся 16 марта 1972 года было принято решение «О наименовании улиц города Шевченко №7-76Г». Правда, инициатива не прошла и названия улиц не прижились. Сейчас мало где можно найти эти данные. Но они есть в сборнике архивных материалов «Жемчужина Каспия», - сказал Марат Шушаков.
Выдержка, зачитанная директором музея ПГМК из сборника «Жемчужина Каспия»:
«Решение исполкома Шевченковского городского совета депутатов трудящихся «О наименовании улиц города Шевченко №7 – 76Г» от 16 марта 1972 года. С развитием города, строительством новых микрорайонов и определением сети городских улиц исполком решает:
1) Именовать улицу №1 в отрезке от улицы №3 до №6 «Молодёжной»;
2) В отрезке от улицы №6 до №14 именовать «Железнодорожной»;
3) Улицу №3 в отрезке от улицы №8 по направлению развития города улицей «Ленина».
Поисковая система «Яндекс Карты» между тем показывает наименования улиц на карте города. Так, по данным системы, дорога от 4 микрорайона до микрорайона «Самал» имеет название «Приморский бульвар». Дорога, идущая между 5 и 7 микрорайонами до станции «Меловая», называется «Улица нефтяников». Центральная дорога, идущая от жилого комплекса «Грин Парк» до гостиницы «Актау», именуется «Проспект первого президента РК». Подробнее посмотреть по карте можно здесь.
Напомним, жители Актау рассказали, насколько им удобна существующая в городе адресная система.