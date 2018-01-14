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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 07:16

Просмотров: 348

Мангистауский врач спас жизнь женщине на борту самолета Актау – Тараз

Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы, спас жизнь жительнице Тараза. Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Актау в Тараз.

Надиркожа Мусаев. Фото автора из архива
Как рассказал сам Надиркожа Мусаев, одной из пассажирок стало плохо, когда самолет уже набрал высоту.

- Артериальное давление у женщины упало до 60/0. Это считается критическим шоковым состоянием. К чести авиакомпании, на борту оказалось все необходимое для оказания первой реанимационной помощи. Мне помогала медсестра, которая тоже летела в Тараз. Давление удалось поднять до 120/80 с помощью лекарств. Сделали адреналин, сердечный и обезболивающий укол, поставили капельницу. Реанимационные действия длились примерно полтора часа. К моменту прилета в Тараз женщина уже была в сознании. Мы передали ее кардиобригаде, встречавшей в аэропорту, - рассказал Надиркожа Мусаев.

Позже медсестра, помогавшая врачу, позвонила Мусаеву и сообщила, что женщину госпитализировали в кардиореанимацию, пролечили и выписали домой.

- Я, конечно, не видел результат электрокардиограммы, но налицо была клиника инфаркта. Спасение женщины не считаю подвигом, это наша каждодневная работа, - отметил Надиркожа Мусаев.

После того, как больную передали врачам, пассажиры аплодировали Надиркоже Мусаеву стоя.


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Комментарии ( 1 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 08:48
Молодец applause стоя!!!
 
 

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