Мангистауский врач спас жизнь женщине на борту самолета Актау – Тараз

Надиркожа Мусаев. Фото автора из архива

Как рассказал сам Надиркожа Мусаев, одной из пассажирок стало плохо, когда самолет уже набрал высоту.



- Артериальное давление у женщины упало до 60/0. Это считается критическим шоковым состоянием. К чести авиакомпании, на борту оказалось все необходимое для оказания первой реанимационной помощи. Мне помогала медсестра, которая тоже летела в Тараз. Давление удалось поднять до 120/80 с помощью лекарств. Сделали адреналин, сердечный и обезболивающий укол, поставили капельницу. Реанимационные действия длились примерно полтора часа. К моменту прилета в Тараз женщина уже была в сознании. Мы передали ее кардиобригаде, встречавшей в аэропорту, - рассказал Надиркожа Мусаев.



Позже медсестра, помогавшая врачу, позвонила Мусаеву и сообщила, что женщину госпитализировали в кардиореанимацию, пролечили и выписали домой.



- Я, конечно, не видел результат электрокардиограммы, но налицо была клиника инфаркта. Спасение женщины не считаю подвигом, это наша каждодневная работа, - отметил Надиркожа Мусаев.



После того, как больную передали врачам, пассажиры аплодировали Надиркоже Мусаеву стоя.