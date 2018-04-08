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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 08:22

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За два дня полицейские Мангистау изъяли у браконьеров около 200 килограммов осетровой рыбы

В Мангистауской области с 1 апреля по 31 мая проводится республиканская оперативно-профилактическая акция «Бекіре-2018». За два дня акции сотрудники природоохранной полиции задержали двух браконьеров и изъяли у них осетровую рыбу общим весом в 201 килограмм. Об этом сообщила пресс-служба ДВД области.

Фото пресс-службы ведомства
3 апреля сотрудниками природоохранной полиции был задержан водитель автомобиля марки ВАЗ 21114. В багажнике машины обнаружили 10 штук рыб осетровых пород общим весом 30 килограммов.

За два дня полицейские Мангистау изъяли у браконьеров около 200 килограммов осетровой рыбы


- На трассе близ ХГМЗ в ходе проверки автомобиля «Лада Ларгус» в салоне автомобиля обнаружено 35 штук рыб осетровых пород весом 171 килограмм. По двум фактам ведётся досудебное расследование по статье 339 УК РК, - сказал Есбол Азимбеков, инспектор МПС ДВД Мангистауской области.

Статья 339. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - наказываются штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.


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