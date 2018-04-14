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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:28

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Берик Изгалиев: Тендер на озеленение Актау приостановлен в связи с проверкой

Пока не объявлен победитель конкурса, озеленением Актау на бесплатной основе занимается частная компания. Об этом сообщил Берик Изгалиев, руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Фото из архива Lada.kz
Тендер на озеленение Актау объявили в феврале 2018 года.

- На основании статьи 51 Закона «О государственных закупках» к участию в тендере мы обязаны допустить компании, созданные общественными объединениями инвалидов. Поступило несколько заявок от таких организаций, но все они были отклонены из-за несоответствия документов. Одна из таких компаний выразила свое недовольство, и тендер приостановили в связи с проверкой. Тендер вновь будет объявлен после окончания проверки, - рассказал Берик Изгалиев.

Со слов Берика Изгалиева, в рамках программы «55 добрых дел» частная компания бесплатно высадила в Актау два миллиона цветов и 1000 деревьев.

- Ни одного тенге не потрачено из бюджета на озеленение. Пока тендер не завершится и не определится победитель конкурса, деньги никто и ни на что выделять не будет. На сегодняшний день ТОО «Кала жолдары» отстранено от работ по озеленению города. Озеленением занимается компания «Жас Улан Флора». Они на добровольных началах за свой счет высадили два миллиона цветов и 1000 деревьев. Они сами поливают насаждения, - говорит Берик Изгалиев.

Городской акимат призывает жителей принять участие в программе «55 добрых дел» и внести свой в клад в развитие Актау.

Статья 51. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков

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Напомним, что в 2018 году на озеленение из местного бюджета выделено 957,4 миллиона тенге. Это на 360 миллионов больше, чем в 2017 году.

В 2018 году в Актау обещают высадить 10 тысяч деревьев, 12 тысяч саженцев кустарников, три тысячи кустов роз, десять тысяч квадратных метров газона и более 528 тысяч однолетних цветов.

Для справки:

С 2011 до 2015 годы озеленением и благоустройством Актау занималась компания «Каспий Оперейтинг».

В 2015 году озеленением занялась компания «Факел». В связи со скандалом в сфере ЖКХ в Актау компания проработала недолго. Начальника актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Сагынгали Амангельдиева осудили за получение взятки. Директор и бухгалтер фирмы «Факел» приговорены к различным срокам лишения свободы.


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