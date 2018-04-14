Берик Изгалиев: Тендер на озеленение Актау приостановлен в связи с проверкой

1. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков определяется в случаях, предусмотренных настоящим Законом.



2. Организаторы государственных закупок при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг осуществляют закупки:



1) товаров, предназначенных для нужд инвалидов (тифлотехнические средства, специальные средства передвижения, обязательные гигиенические средства), у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих такие товары, в объеме не менее пятидесяти процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году;



2) иных товаров, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта, у производящих товары общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, в объеме не менее пятидесяти процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году;



3) работ и услуг у выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, в объеме ста процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных работ и услуг в текущем году.



3. Перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и порядок их включения определяются уполномоченным органом в области социальной защиты населения.

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, определяется Правительством Республики Казахстан.



4. Для реализации положений, установленных пунктом 2 настоящей статьи, организатор государственных закупок осуществляет государственные закупки способами, предусмотренными настоящим Законом, к которым допускаются производящие и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги общественные объединения инвалидов Республики Казахстан и организации, созданные общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.

Выполняющим работы, оказывающим услуги общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ и соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

При осуществлении государственных закупок в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи организатор государственных закупок в тексте объявления указывает, что государственные закупки осуществляются исключительно среди производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.

Общественные объединения инвалидов Республики Казахстан и организации, созданные общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, не вносят обеспечения заявки на участие в государственных закупках, осуществляемых в соответствии с настоящей статьей.



5. В случае признания государственных закупок не состоявшимися по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 статьи 36, пунктами 7, 8 и 10 статьи 38 настоящего Закона, заказчик вправе принять решение о проведении государственных закупок способом из одного источника у производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.

В случае признания государственных закупок способом из одного источника у производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не состоявшимися заказчик вправе принять решение о повторном проведении государственных закупок среди иных потенциальных поставщиков в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.



6. Государственные закупки услуг, предусмотренных государственным социальным заказом, жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности, осуществляются в соответствии с настоящим Законом с учетом особенностей, определенных правилами осуществления государственных закупок.

Тендер на озеленение Актау объявили в феврале 2018 года.- На основании статьи 51 Закона «О государственных закупках» к участию в тендере мы обязаны допустить компании, созданные общественными объединениями инвалидов. Поступило несколько заявок от таких организаций, но все они были отклонены из-за несоответствия документов. Одна из таких компаний выразила свое недовольство, и тендер приостановили в связи с проверкой. Тендер вновь будет объявлен после окончания проверки, - рассказал Берик Изгалиев.Со слов Берика Изгалиева, в рамках программы «55 добрых дел» частная компания бесплатно высадила в Актау два миллиона цветов и 1000 деревьев.- Ни одного тенге не потрачено из бюджета на озеленение. Пока тендер не завершится и не определится победитель конкурса, деньги никто и ни на что выделять не будет. На сегодняшний день ТОО «Кала жолдары» отстранено от работ по озеленению города. Озеленением занимается компания «Жас Улан Флора». Они на добровольных началах за свой счет высадили два миллиона цветов и 1000 деревьев. Они сами поливают насаждения, - говорит Берик Изгалиев.Городской акимат призывает жителей принять участие в программе «55 добрых дел» и внести свой в клад в развитие Актау.Напомним, что в 2018 году на озеленение из местного бюджета выделено 957,4 миллиона тенге. Это на 360 миллионов больше, чем в 2017 году.В 2018 году в Актау обещают высадить 10 тысяч деревьев, 12 тысяч саженцев кустарников, три тысячи кустов роз, десять тысяч квадратных метров газона и более 528 тысяч однолетних цветов.С 2011 до 2015 годы озеленением и благоустройством Актау занималась компания «Каспий Оперейтинг».В 2015 году озеленением занялась компания «Факел». В связи со скандалом в сфере ЖКХ в Актау компания проработала недолго. Начальника актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Сагынгали Амангельдиева осудили за получение взятки. Директор и бухгалтер фирмы «Факел» приговорены к различным срокам лишения свободы.