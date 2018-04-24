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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 514

Подводным миром Каспия заинтересовались дайверы из Японии

О визите гостей из страны Восходящего солнца рассказал Нариман Жаксыбеков, руководитель дайвинг-центра «Тайфун».

Фото предоставлено Нариманом Жаксыбековым
Фильм снимали в районе Голубой бухты в 63 километрах от Актау.

Съемочная группа и дайверы из Японии, как рассказал Нариман Жаксыбеков, остались довольны не только подводными красотами Каспия, но и знаменитым казахским гостеприимством.

Подводным миром Каспия заинтересовались дайверы из Японии


- Место выбрано не случайно, именно на Голубой бухте вода прозрачная, дно песчаное и есть скалы. Видимость под водой отличная, глубина до 20 метров. Погода не подвела нас, да и ребята оказались сертифицированными дайверами. Мы поделились друг с другом опытом, - рассказал Нариман Жаксыбеков.

Руководитель дайвинг-центра отметил, что японские дайверы обещали вернуться летом, чтобы произвести более масштабные съемки.

- Коллеги из Японии сомневались, что смогут найти в Актау необходимое снаряжение. Но как только мы предоставили всё необходимое и организовали погружение, все сомнения исчезли. Наш регион пользуется большой популярность и вызывает огромный интерес не только у россиян, но теперь и у японцев. Как фильм будет называться, мы, к сожалению, не уточнили. Но точно уверены в том, что дайверы из Японии получили огромное удовольствие от подводного мира Каспия и хорошие впечатления, - сказал Нариман Жаксыбеков.



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