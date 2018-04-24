Подводным миром Каспия заинтересовались дайверы из Японии

Фильм снимали в районе Голубой бухты в 63 километрах от Актау.Съемочная группа и дайверы из Японии, как рассказал Нариман Жаксыбеков, остались довольны не только подводными красотами Каспия, но и знаменитым казахским гостеприимством.- Место выбрано не случайно, именно на Голубой бухте вода прозрачная, дно песчаное и есть скалы. Видимость под водой отличная, глубина до 20 метров. Погода не подвела нас, да и ребята оказались сертифицированными дайверами. Мы поделились друг с другом опытом, - рассказал Нариман Жаксыбеков.Руководитель дайвинг-центра отметил, что японские дайверы обещали вернуться летом, чтобы произвести более масштабные съемки.- Коллеги из Японии сомневались, что смогут найти в Актау необходимое снаряжение. Но как только мы предоставили всё необходимое и организовали погружение, все сомнения исчезли. Наш регион пользуется большой популярность и вызывает огромный интерес не только у россиян, но теперь и у японцев. Как фильм будет называться, мы, к сожалению, не уточнили. Но точно уверены в том, что дайверы из Японии получили огромное удовольствие от подводного мира Каспия и хорошие впечатления, - сказал Нариман Жаксыбеков.