Строительство еще одного объекта-долгостроя в Актау обещают завершить к сентябрю

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Строительство КОС-2 мощностью 70 000 м³ поделено на два этапа. На первом этапе КОС-2 сможет перерабатывать 30 000 м³ сточных вод в сутки.- Строительство КОС-2 начато еще в 2008 году. Объект стал долгостроем. Мы планируем сдать первый этап проекта в эксплуатацию уже осенью. Это позволит решить вопрос со сточными водами в верхней зоне города. Далее мы планируем строительство второй очереди, - рассказал Сапар Аманбеков, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.На строительство первого этапа проекта затрачено 3,1 миллиарда тенге. На второй этап потребуется около 4,5 миллиарда тенге. Эти средства местные власти намерены найти с помощью инвесторов.- Акимом Мангистауской области поставлена задача решить вопрос по всем долгостроям, одним из которых является объект КОС-2. У нас были проблемы по финансированию, затем по корректировке проектно-сметной документации - из-за чего до сих пор не удавалось его реализовать. Сейчас мы получили оборудование из Швейцарии, ожидаем поставку автоматических систем управления. Для переработки отходов мы должны вырастить определенное количество видов бактерий - это целая технология, - рассказал Аскар Дузмагамбетов, главный инженер ГКП «Каспий жылу, су арнасы».В будущем воду с КОС-2 планируют использовать для полива зеленых насаждений, которые обещают высадить в четыре ряда на трассе Актау-Аэропорт.Аким Мангистауской области отметил, что с введением КОС-2 в эксплуатацию город избавится от проблемы сточных вод.- Канализационные очистные сооружения в Актау (КОС-1), которые очищают сточные воды нижней зоны города. устарели и требуют реконструкции. Между тем стоки с верхней зоны до сих пор без очистки напрямую сбрасывались в хвостохранилище Кошкар-ата. Разговоры о строительстве КОС-2 шли давно, но были проблемы с финансированием. Теперь город от этой проблемы избавится, - сказал Аскар Дузмагамбетов.