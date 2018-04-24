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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:08

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Строительство еще одного объекта-долгостроя в Актау обещают завершить к сентябрю

О сроках завершения строительства канализационных очистных сооружений (КОС-2) акиму Мангистауской области рассказали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Ералы Тугжанов на КОС-2
Строительство КОС-2 мощностью 70 000 м³ поделено на два этапа. На первом этапе КОС-2 сможет перерабатывать 30 000 м³ сточных вод в сутки.

- Строительство КОС-2 начато еще в 2008 году. Объект стал долгостроем. Мы планируем сдать первый этап проекта в эксплуатацию уже осенью. Это позволит решить вопрос со сточными водами в верхней зоне города. Далее мы планируем строительство второй очереди, - рассказал Сапар Аманбеков, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

На строительство первого этапа проекта затрачено 3,1 миллиарда тенге. На второй этап потребуется около 4,5 миллиарда тенге. Эти средства местные власти намерены найти с помощью инвесторов.

- Акимом Мангистауской области поставлена задача решить вопрос по всем долгостроям, одним из которых является объект КОС-2. У нас были проблемы по финансированию, затем по корректировке проектно-сметной документации - из-за чего до сих пор не удавалось его реализовать. Сейчас мы получили оборудование из Швейцарии, ожидаем поставку автоматических систем управления. Для переработки отходов мы должны вырастить определенное количество видов бактерий - это целая технология, - рассказал Аскар Дузмагамбетов, главный инженер ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В будущем воду с КОС-2 планируют использовать для полива зеленых насаждений, которые обещают высадить в четыре ряда на трассе Актау-Аэропорт.

Аким Мангистауской области отметил, что с введением КОС-2 в эксплуатацию город избавится от проблемы сточных вод.

- Канализационные очистные сооружения в Актау (КОС-1), которые очищают сточные воды нижней зоны города. устарели и требуют реконструкции. Между тем стоки с верхней зоны до сих пор без очистки напрямую сбрасывались в хвостохранилище Кошкар-ата. Разговоры о строительстве КОС-2 шли давно, но были проблемы с финансированием. Теперь город от этой проблемы избавится, - сказал Аскар Дузмагамбетов.



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В Актау строительство канализационно-отчистных сооружений на 30 тысяч кубометров в сутки обещают завершить к сентябрю


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