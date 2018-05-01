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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:26

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Опреснительный завод планируют построить в Курыке

Завершить строительство объекта планируют в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Мощность завода, как сообщили в пресс-службе главы региона, составит 50 тысяч м³ в сутки.

Стоимость объекта оценивают в 39 миллиардов тенге. Средства будут выделены по механизму государственно-частного партнерства.

Опреснительный завод планируют построить в Курыке


Завершить строительство завода обещают в 2020 году. Водопровод планируют провести к объектам, расположенным в Актау, Жетыбае, Мунайшы и Жанаозене.

- В этот праздничный день мы даем старт нескольким крупным объектам. Один из них — начало строительства опреснительного завода в Курыке, - сказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области, посетивший церемонию закладки фундамента будущего завода.

Напомним, сегодня, 1 мая, в селе Батыр заработала солнечная электростанция.


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