Опреснительный завод планируют построить в Курыке

Мощность завода, как сообщили в пресс-службе главы региона, составит 50 тысяч м³ в сутки.Стоимость объекта оценивают в 39 миллиардов тенге. Средства будут выделены по механизму государственно-частного партнерства.Завершить строительство завода обещают в 2020 году. Водопровод планируют провести к объектам, расположенным в Актау, Жетыбае, Мунайшы и Жанаозене.- В этот праздничный день мы даем старт нескольким крупным объектам. Один из них — начало строительства опреснительного завода в Курыке, - сказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области, посетивший церемонию закладки фундамента будущего завода.Напомним, сегодня, 1 мая, в селе Батыр заработала солнечная электростанция.