Актау вошел в тройку городов с самой дорогой водкой

Средняя стоимость в Казахстане — 2566 тенге (+16,4%). Самый резкий рост цен на алкоголь зарегистрирован в Жезказгане и Алматы. Литр водки за год в этих городах подорожал на 26,5%.
Самые низкие цены на водку зафиксированы в Павлодаре — 2116 тенге (+6,9% за год).
В тройку городов с самими высокими ценами на алкоголь вошли Астана (3215 тенге за литр), Шымкент (2875 тенге за литр) и Актау (2783 тенге за литр).
Эксперты считают, что от 20 до 50% рынка захвачено нелегальной водкой неизвестного происхождения. Тем не менее, за год продажи крепких алкогольных напитков выросли на 30%.
Напомним, ранее аналитики подсчитали средний уровень потребления водки в регионах Казахстана.
Мангистауская область не вошла в десятку самых «пьющих» регионов. На одного жителя старше 15 лет приходится в среднем 0,6 литра водки.
Оставьте свой комментарий первым.