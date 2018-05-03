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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:53

Просмотров: 276

Актау вошел в тройку городов с самой дорогой водкой

За год розничные цены на «огненную воду» выросли на 6,4%. Об этом сообщает портал Energyprom.kz.

Фото express-k.kz
В апреле средняя цена за литр водки в Актау, по сообщению Energyprom.kz, составила 2783 тенге.

Средняя стоимость в Казахстане — 2566 тенге (+16,4%). Самый резкий рост цен на алкоголь зарегистрирован в Жезказгане и Алматы. Литр водки за год в этих городах подорожал на 26,5%.

Самые низкие цены на водку зафиксированы в Павлодаре — 2116 тенге (+6,9% за год).

В тройку городов с самими высокими ценами на алкоголь вошли Астана (3215 тенге за литр), Шымкент (2875 тенге за литр) и Актау (2783 тенге за литр).

Эксперты считают, что от 20 до 50% рынка захвачено нелегальной водкой неизвестного происхождения. Тем не менее, за год продажи крепких алкогольных напитков выросли на 30%.

Напомним, ранее аналитики подсчитали средний уровень потребления водки в регионах Казахстана.

Мангистауская область не вошла в десятку самых «пьющих» регионов. На одного жителя старше 15 лет приходится в среднем 0,6 литра водки.


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