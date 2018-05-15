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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 258

Пожарный пост открыли в селе Мангыстау-4

Открытие поста позволит оптимизировать работу спасателей при чрезвычайных ситуациях. Сотрудники поста будут оказывать помощь жителям трех поселков: Мангистау-2, Мангистау-3 и Мангистау-4.

Церемония открытия поста. Фото пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области
Объекту, как сообщила Рукия Сычева, руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, придаётся особое значение.

- Поселки находятся на большом удалении от областного центра, и в случае чрезвычайной ситуации пожарный расчёт Службы пожаротушения и аварийно- спасательных работ, при всём желании, не успеет прибыть в села в положенный срок. Теперь же постом ТОО «Центроспас» будут «прикрыты» сразу три населённых пункта - Мангыстау-2, Мангыстау-3 и Мангыстау-4,- рассказала Рукия Сычева.

Руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ отметила, что сотрудники поста имеют большой опыт работы в государственной противопожарной службе, неоднократно привлекались к ликвидации пожаров и аварий, участвовали в гарнизонных учениях.

Пожарный пост открыли в селе Мангыстау-4


На неделе с 7 по 13 мая в Мангистауской области произошло четыре пожара.

Утром 8 мая в селе Кызылтобе загорелась парная в бане. Площадь горения составила семь квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В этот же день примерно в 14:50 произошел пожар в селе Кызылтобе-2. Взорвался газовый баллон в автомашине УАЗ-3909, стоящей во дворе жилого дома.

В одном из жилых домов Бейнеу 9 мая возник пожар в ванной комнате и загорелся потолок в прихожей. Площадь горения составила 15 квадратных метров.

Утром 12 мая в Бейнеу во дворе дома № 68/2 полностью сгорел гараж. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.


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